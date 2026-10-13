Hội Cựu chiến binh Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội nghị tập huấn cán bộ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Phong trào được triển khai trên cơ sở Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026–2030 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn này đạt từ 10% trở lên.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu các cấp Hội triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các cuộc vận động tại địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đáng chú ý, Kế hoạch số 87/KH-CCB đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể đến năm 2030: 100% các cấp Hội quán triệt và triển khai hiệu quả phong trào thi đua. Hằng năm có từ 90% trở lên tổ chức Hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở Hội yếu kém; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-1,5% hộ hội viên cựu chiến binh nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); tỷ lệ gia đình hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa" đạt từ 95% trở lên; phấn đấu tổng doanh thu tăng trên 10%/năm, nộp ngân sách Nhà nước tăng 5%/năm. Khối doanh nghiệp cựu chiến binh phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu người lao động với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng; ưu tiên tổ chức các chương trình trọng tâm chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hướng về biển đảo và đồng hành cùng học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của cựu chiến binh từ Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". (Ảnh: MINH SƠN)

Trong phát triển kinh tế, Hội vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên và người lao động.

Hội hỗ trợ hội viên chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm tăng tính chuyên môn hóa, phù hợp với quy hoạch vùng. Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân nhằm mở rộng tín dụng, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm.

Song song đó, các cấp Hội tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo, hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường thông qua các phiên chợ giới thiệu hàng Việt, sàn thương mại điện tử và các giải pháp công nghệ số. Doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ được khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng với nhiệm vụ kinh tế, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị gắn với giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các dự thảo cơ chế, chính sách về quản lý nguồn lực, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi xanh, năng lượng bền vững; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội ở cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm từ Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". (Ảnh: MINH SƠN)

Để phong trào đạt hiệu quả cao, Trung ương Hội chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa truyền thông trực tiếp với truyền thông số và mạng xã hội. Thường trực Hội Cựu chiến binh các cấp phân công ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cấp Hội cũng phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức các diễn đàn, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, pháp lý, công nghệ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Cựu chiến binh làm chủ.

Phong trào sẽ tiến hành sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được xét tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) cùng các hình thức khen thưởng của Trung ương Hội, chính quyền và Hội Cựu chiến binh các cấp. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với doanh nhân cựu chiến binh bao gồm các chỉ tiêu về duy trì tăng trưởng doanh thu (8-12%/năm), lợi nhuận (5-10%/năm), nộp ngân sách, tích cực sáng tạo kỹ thuật và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Thông qua phong trào thi đua, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.