Cà Mau đầu tư gần 1.868 tỷ đồng xây tuyến đường dài 42,3 km

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Theo Quyết định số 3727/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Quốc lộ 63 - Vành đai 2 - Võ Văn Kiệt - ĐT.984 - U Minh. Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh.

Tuyến đường có tổng chiều dài thiết kế khoảng 42,3 km, đi qua phường An Xuyên và các xã Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Lâm, Nguyễn Phích, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 99,936 ha. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Theo phương án được phê duyệt, dự án được chia thành 4 đoạn. Đoạn 1 là đường Vành đai 2, dài khoảng 3,67 km, bắt đầu tại vòng xoay giao với đường Nguyễn Trãi và kết thúc tại vòng xoay giao với đường Ngô Quyền và đường Võ Văn Kiệt. Đoạn này có nền đường rộng 40 m, gồm mặt đường 23 m, vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 14 m và dải phân cách giữa rộng 3 m. Dự án cũng xây dựng mới cầu Lưu Bồng với chiều rộng toàn cầu 40 m.

Đoạn 2 dài khoảng 12,83 km, gồm đường Võ Văn Kiệt và đoạn tuyến nối đến đường ĐT.984. Trên đoạn Võ Văn Kiệt từ vòng xoay giao với đường Vành đai 2, đường Ngô Quyền đến cầu Bạch Ngưu, nền đường rộng 40 m; dự án xây dựng mới một đơn nguyên cầu Giồng Kè và một đơn nguyên cầu Bạch Ngưu bên cạnh các đơn nguyên hiện hữu. Đoạn từ cầu Bạch Ngưu đến cầu Khánh An được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 20,5 m. Một số đoạn tuyến hiện hữu tiếp tục được giữ nguyên hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang, kết hợp sửa chữa mặt đường, cải tạo nút giao và bổ sung hệ thống thoát nước.

Đoạn tuyến nối từ đường N1 Khu công nghiệp Khánh An đến đường ĐT.984 được thiết kế với nền đường rộng 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong khi đó, đoạn 3 là đường ĐT.984, dài khoảng 23,901 km, bắt đầu tại nút giao với đường ĐT.985C (Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) và kết thúc tại cầu kênh Lộ Xe, xã Nguyễn Phích. Tuyến được thiết kế với các tiêu chuẩn khác nhau tùy khu vực: đoạn ngoài đô thị theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9 m; đoạn đô thị từ cầu Hai Chu đến cầu kênh Lộ Xe có nền đường rộng 28 m. Dự án xây dựng mới cầu Khai Hoang và một đơn nguyên bên trái cầu Hai Chu.

Đoạn 4 là tuyến nhánh dài khoảng 1,9 km, gồm các tuyến đường Trịnh Minh Hưởng, Huỳnh Quảng và Đỗ Thừa Tự, kết nối từ cầu kênh Lộ Xe đến cầu Biện Nhị hiện hữu. Tùy từng tuyến, nền đường được thiết kế rộng từ 24 - 28 m, đi kèm các hạng mục thoát nước, chiếu sáng công cộng, cây xanh, báo hiệu và công trình an toàn giao thông.

Ngoài đường và cầu, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống đường gom, cống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và công trình an toàn giao thông; bổ sung thoát nước dọc tại khu dân cư và xây kè bê tông cốt thép ở một số vị trí để bảo vệ nền đường.

Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt là 1.867.987.926.690 đồng, tương đương gần 1.868 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm khoảng 1.390,8 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 239,7 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 143 tỷ đồng. Phần còn lại gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các bước tiếp theo theo quy định, tổ chức khảo sát và tính toán chi tiết để bảo đảm giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả đầu tư. Sở Tài chính được giao rà soát, cân đối, tham mưu bố trí vốn; UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.