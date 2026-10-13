Hội Doanh nghiệp xã Nam Minh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Lãnh đạo xã Nam Minh trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Nam Minh.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Nam Minh ngày càng phát triển về số lượng và quy mô, đóng góp tích cực trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn những khó khăn; sự liên kết giữa các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thị trường và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Trước yêu cầu thực tiễn, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất tham gia. Đến nay, Hội có 59 doanh nghiệp tham gia, thể hiện sự đồng thuận và nhu cầu liên kết của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Lãnh đạo xã Nam Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm tự nguyện, dân chủ, công khai, đoàn kết và cùng phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, uy tín, thiết thực và hiệu quả; phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo môi trường để hội viên gặp gỡ, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Hội phấn đấu phát triển từ 59 hội viên tham gia ban đầu lên 95 hội viên vào cuối nhiệm kỳ; chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giao lưu, kết nối doanh nghiệp; hỗ trợ hội viên giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất, cung ứng nguyên liệu, gia công, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ xây dựng Ban Chấp hành Hội đoàn kết, trách nhiệm, năng động; duy trì hoạt động Hội nền nếp, hiệu quả; đồng thời tăng cường tiếp cận thông tin về pháp luật, chính sách, chuyển đổi số, thương mại điện tử và xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu thực tế của hội viên.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Nam Minh ra mắt Đại hội.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Nam Minh tạo thêm diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, hợp tác, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.