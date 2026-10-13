Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Sâm Lai Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Năng lượng tỉnh, Hội Nông sản tỉnh, Hội Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh và hơn 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem video phóng sự “Tăng tốc, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số” nhìn lại những kết quả nổi bật đã đạt được của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 trên các lĩnh vực. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của quê hương Lai Châu, nhất là vượt qua khó khăn, thách thức cùng các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026….

Các đại biểu xem phóng sự.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đối với tỉnh Lai Châu luôn xác định: Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng nòng cốt, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các Chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra không gian phát triển mới; tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 tại Hà Nội. Tại Hội nghị đã trao quyết định cho 19 dự án và ký kết 19 Biên bản ghi nhớ với tổng vốn trên 200.000 tỷ đồng. UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng lẵng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ông Mai Xuân Hà - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các chủ đề: Cộng đồng doanh nghiệp Lai Châu – Đoàn kết, đổi mới, đồng hành cùng phát triển; Doanh nhân trẻ Lai Châu – Khát vọng đổi mới, tiên phong kiến tạo giá trị; Niềm tin, trách nhiệm và sự đồng hành – Góc nhìn của nữ doanh nhân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin điện tử của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Tại hội nghị, đã diễn ra nghi thức khai trương Cổng thông tin điện tử của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể doanh nghiệp.

Để ghi nhận thành tích, biểu dương khen thưởng của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian qua, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 19 cá nhân.

Đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể doanh nghiệp.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI cho các tập thể.

... và các cá nhân.

Thừa uỷ quyền của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho các tập thể.

... và các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân khẳng định: cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã từng bước trưởng thành với 2.876 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, các doanh nghiệp tham gia ngày càng rộng hơn vào các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và các hoạt động sản xuất khác, góp phần tạo việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, trong năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế của tỉnh 9 tháng năm 2026: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,62%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.640,3 tỷ đồng, bằng 81,1% kế hoạch; doanh thu dịch vụ ước đạt 8.990,9 tỷ đồng, tăng 16,5%; du lịch đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước sớm đạt dự toán Trung ương giao.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và người lao động đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm chủ trương cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng và hiệu quả hoạt động của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng thực thi công vụ. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, mặt bằng và nguồn vốn. Thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường. Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đối thoại, giải quyết kiến nghị.

Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên; thực hiện tốt tinh thần “3 tiên phong”. Tích cực chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có liên kết, có tiêu chuẩn và thị trường rõ ràng; có chiến lược khai thác thị trường; đa dạng các ngành, lĩnh vực có thế mạnh ở địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Lai Châu cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo trong giai đoạn phát triển mới.