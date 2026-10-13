TP.HCM tăng chuyến metro, xe buýt phục vụ lễ an táng 731 liệt sĩ

TP.HCM tăng 18 lượt tàu metro số 1 phục vụ hành khách đến dự lễ truy điệu ngày 14/10. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Để tạo thuận lợi cho người dân đến tham dự, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng 18 lượt tàu, nâng tổng số lên 246 lượt trong ngày 14/10.

Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây - Đại học Quốc gia) tăng 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động bố trí phương tiện, nhân sự, tăng cường công tác điều hành và theo dõi nhu cầu đi lại của hành khách. Việc tổ chức phục vụ phải bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng vận chuyển trong ngày diễn ra buổi lễ.

Theo Trung tâm, người dân có thể lựa chọn các tuyến xe buýt đi qua khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, gồm tuyến 65 (Bến Thành - Cách mạng Tháng 8 - Bến xe An Sương), tuyến 13 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Củ Chi), tuyến 30 (Chợ Tân Hương - Bến xe Văn Thánh) và tuyến 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga).

Đoàn xe đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố ngày 14/10. Người dân có thể sử dụng metro số 1 và các tuyến xe buýt để đến khu vực tổ chức lễ. Ảnh: Duy Hiệu.

Hành khách có thể xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên, sau đó đi bộ đến khu vực tổ chức lễ. Người dân nên chủ động thời gian di chuyển, theo dõi hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn điểm dừng phù hợp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức buổi lễ.

Bên cạnh phương án giao thông công cộng, các địa phương có tuyến đường đoàn xe di chuyển qua cũng được phân công huy động lực lượng phối hợp phục vụ lễ di quan, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Theo kế hoạch, UBND phường An Khánh huy động 100 người từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội, 50 dân quân và 20 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hoạt động tiễn đưa hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân đứng tại những vị trí phù hợp, không tập trung dưới lòng đường, gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến hành trình của đoàn xe.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, TP.HCM.

Tổng số hài cốt được an táng là 731 bộ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đi theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Quãng đường di chuyển khoảng 26 km.

Đoàn xe dự kiến chia thành 4 đợt. Đợt đầu xuất phát khoảng 8h45, các đợt tiếp theo tiếp tục di chuyển và hoàn thành hành trình trong ngày 14/10.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sáng 14/10. Nguồn: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM Sáng 12/10, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) bước vào giai đoạn tổng duyệt.