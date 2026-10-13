Bắc Ninh: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các xã Bảo Đài và Tiên Lục.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tuyên tại thôn Phù Lão (xã Tiên Lục). Mẹ Tuyên hiện đang sống cùng các con và được chăm sóc chu đáo. Gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Các đồng chí Trần Lan Phương (thứ 2 từ trái qua) và Nguyễn Phương Mai (bên phải) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tuyên.

Tại đây, các đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong Mẹ tiếp tục sống vui, khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cháu.

Đoàn cũng đến thăm, động viên cháu Nguyễn Thị Hoài, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Tam Dị số 2 (thôn Thanh Giã, xã Bảo Đài). Hoàn cảnh gia đình cháu đặc biệt khó khăn khi mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thận giai đoạn 4, anh trai đi làm xa. Hiện hai bố con cháu đang sinh sống cùng bác gái là phụ nữ đơn thân, có con gái đang học đại học.

Chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh của cháu Hoài, đồng chí Trần Lan Phương nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng (thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030). Mong cháu giữ vững tinh thần, chăm ngoan, học tập tốt, nuôi dưỡng ước mơ và ý chí vươn lên; đồng thời động viên gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu trao hỗ trợ và tặng quà cháu Nguyễn Thị Hoài.

Hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đối với người có công và trẻ em hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.