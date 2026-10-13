Tây Ninh: Xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự

Công an phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

Để xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh) đặt ra lộ trình cụ thể cho từng năm.

Năm 2026 phấn đấu xây dựng ít nhất 20% Công an cấp xã tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đạt kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào 4 đơn vị: xã Cần Giuộc, xã Đông Thành, xã Vĩnh Hưng và phường Bình Minh.

Năm 2027, lũy kế đạt ít nhất 70% tại địa bàn trọng điểm, phức tạp và 25% tại địa bàn không trọng điểm, phức tạp.

Năm 2028, hoàn thành 100% đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp và ít nhất 50% đối với địa bàn không trọng điểm, phức tạp.

Năm 2029, lũy kế đạt ít nhất 75% Công an cấp xã trên toàn tỉnh đạt kiểu mẫu.

Năm 2030, phấn đấu 100% Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn kiểu mẫu về ANTT.

Cán bộ Công an xã tại Tây Ninh tuyên truyền về tác hại và phòng, chống ma túy tới người dân

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc Bộ Tiêu chí của Bộ Công an. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tế của tỉnh.

Đối với Ban Chỉ đạo 138 cấp xã, phường phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp của Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tập trung xây dựng lực lượng Công an cấp xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nâng cao năng lực dự báo, giải quyết vấn đề ANTT từ sớm, từ xa; từng bước chuyển đổi sang quản trị ANTT dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích, bám sát Bộ Tiêu chí để khắc phục những mặt còn hạn chế. Lấy hiệu quả phòng chống tội phạm và chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh Tây Ninh là cơ quan chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương. Phối hợp đánh giá thực chất kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về ANTT, cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời tham mưu chấn chỉnh những nơi triển khai hình thức, thiếu quyết liệt.