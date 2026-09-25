Không chỉ là hoạt động tuyên truyền, vận động, “Ngày cuối tuần cùng dân” đang trở thành “cầu nối” để Mặt trận gần dân, sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đồng hành với người dân giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Từ những việc làm cụ thể như cùng bà con lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cán bộ Mặt trận từng bước củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và phát huy sức dân ngay từ cơ sở.

“Ngày cuối tuần cùng dân” đã trở nên quen thuộc với người dân xã Văn Chấn, khi cán bộ Mặt trận trực tiếp về cơ sở, cùng dân làm những việc thiết thực, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng đến hỗ trợ phát triển sản xuất. Qua đó, “Ngày cuối tuần cùng dân” trở thành “cầu nối” hiệu quả để Mặt trận gần dân hơn, hiểu dân hơn, kịp thời hỗ trợ đúng nhu cầu, phát huy sức dân và củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng.

Cán bộ MTTQ và người dân dọn vệ sinh môi trường trong "Ngày cuối tuần cùng dân" ﻿tại khu dân cư Bản Tín, thôn Đồng Khê, xã Cát Thịnh.

Tháng 2/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Chấn đã phối hợp các tổ chức đoàn thể, thôn vận động hỗ trợ gia đình anh Vàng A Tủa, thôn Suối Bu 3.000 cây quế giống và 50 ngày công để phát triển kinh tế. Từ nguồn hỗ trợ thiết thực này, gia đình anh Tủa tiếp tục mở rộng diện tích quế lên hơn 1 ha, trồng thêm 200 gốc tre Bát độ, từng bước tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập.

Anh Tủa chia sẻ: Được Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ, gia đình tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm 2026.

Cán bộ thôn Suối Bu thăm đồi quế của anh Vàng A Tủa.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, cán bộ Mặt trận có thêm cơ hội lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời trực tiếp đồng hành, hỗ trợ bà con giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Vì vậy, 9 tháng năm 2026, MTTQ xã Văn Chấn đã tổ chức hàng chục “Ngày cuối tuần cùng dân”, 124 buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm thu hút trên 10.000 lượt người tham gia duy trì và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng đường quê”...

Phụ nữ xã Đồng Khê chăm sóc đường hoa trong “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Chấn cho biết: Để công tác Mặt trận đi vào chiều sâu, điều quan trọng không chỉ là đưa chủ trương, chính sách đến với người dân mà còn phải nắm chắc đời sống, nhu cầu và những khó khăn đang đặt ra ở từng khu dân cư. Với tinh thần đó, “Ngày cuối tuần cùng dân” đang được Mặt trận Tổ quốc xã Văn Chấn đổi mới về cách làm.

Thay vì chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ Mặt trận trực tiếp xuống cơ sở, cùng người dân lao động, vệ sinh đường làng, xây dựng cảnh quan, hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia các hoạt động an sinh xã hội”. Qua đó, Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tạo đồng thuận từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Chấn nắm bắt nhu cầu của người dân.

Còn tại xã Cát Thịnh, một trong những điểm nhấn của “Ngày cuối tuần cùng dân” là hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ở đây, vai trò “cầu nối” của Mặt trận được thể hiện không chỉ ở việc huy động nguồn lực mà còn ở sự đồng hành với người dân. Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế của người dân, ngay trong tháng 9/2026, MTTQ xã đã hỗ trợ giống cây trồng, trực tiếp hướng dẫn 11 hộ tại thôn Làng Ca, kỹ thuật trồng và chăm sóc su su. Từ việc lựa chọn giống, xuống giống đến chăm sóc cây, cán bộ Mặt trận cùng người dân từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất.

Điều đáng nói là sự hỗ trợ không dừng lại ở việc trao giống, cán bộ Mặt trận trực tiếp đồng hành để người dân biết cách làm, mạnh dạn áp dụng, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Những hộ dân ở đây đều là người Mông còn hạn chế về kinh nghiệm, nên sự hướng dẫn trực tiếp tại nương, tại ruộng mang ý nghĩa thiết thực.

Ông Sùng A Tu - Trưởng thôn Làng Ca, chia sẻ: Từ các hộ trồng su su thử nghiệm thành công chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động để bà con nhân rộng, tạo sinh kế bền vững.

Mặt trận Tổ quốc xã Cát Thịnh đã hỗ trợ giống cây trồng, đồng thời trực tiếp hướng dẫn 11 hộ tại thôn Làng Ca, kỹ thuật trồng và chăm sóc su su, trong tháng 9/2026.

Nắm được nhu cầu thực tế và kết nối đúng nguồn lực, hiệu quả vận động sẽ được nâng lên. Người dân không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, còn nhận được kiến thức, kinh nghiệm và sự đồng hành trong quá trình phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã Cát Thịnh đã tổ chức hàng chục “Ngày cuối tuần cùng dân”, thu hút được gần 800 ngày công lao động, với các mô hình cụ thể như: trồng su su tại làng Ca; làm tuyến đường hoa tại Ba Khe; xây dựng hố xử lý rác thải sau phân loại tập trung tại thôn Đá Gân và Đồng Hẻo…

Đồng chí Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Thịnh cho biết: Cán bộ Mặt trận không chỉ tuyên truyền mà để lắng nghe, cùng tháo gỡ khó khăn các thôn. Đó có thể là nhu cầu về giống cây trồng, kỹ thuật sản xuất; là một tuyến đường cần được chỉnh trang; một hộ nghèo cần thêm sinh kế. Từ đó, tạo sự gần gũi, tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng.

Từ Cát Thịnh đến Văn Chấn, những cách làm thiết thực đang từng bước đưa công tác Mặt trận đến gần dân, sát với đời sống và nhu cầu thực tế. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể góp phần củng cố niềm tin; việc lắng nghe, tôn trọng và phát huy vai trò chủ thể của người dân tạo nên đồng thuận. Khi Nhân dân đồng lòng, sức dân được khơi dậy, nguồn lực sẵn có trong cộng đồng sẽ được phát huy, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển từ cơ sở.