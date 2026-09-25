Chữ ký số bước vào giai đoạn triển khai, ứng dụng thực tế

Thứ trưởng KH&CN Phạm Đức Long chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NEAC.

Ngày 25/9, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng KH&CN Phạm Đức Long đề nghị các địa phương, nhất là các tỉnh, thành miền Bắc, tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn. Việc triển khai cần gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Theo thứ trưởng KH&CN, các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu. Quá trình này phải từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Ông Long nhận định việc phát triển, ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam thời gian qua đã có bước tiến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước hoàn thiện, phạm vi ứng dụng mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Theo ông, những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của Phú Thọ trong chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị. Ông cho rằng hội nghị là dịp để cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ các mô hình hiệu quả.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% dân số trưởng thành sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Ông Đào Quang Đức, đại diện NEAC, cho biết đến cuối tháng 8, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương khoảng 48,7% dân số trưởng thành. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức 38,2% cuối năm 2025. Tuy vậy, quá trình phổ cập vẫn vướng các bài toán về niềm tin người dùng, chi phí và phạm vi ứng dụng.

Ông Nguyễn Khơ Din, đại diện Cộng đồng CA công cộng, đề xuất chuyển từ "cấp được" sang "dùng được" chữ ký số. Theo ông, hiệu quả phổ cập cần đo bằng số giao dịch ký số thành công, thay vì chỉ dựa vào số chứng thư đã cấp.

TS Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, cho biết chữ ký số ngày càng thiết yếu khi tỉnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ông kiến nghị NEAC hỗ trợ tỉnh thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu giải pháp ký số từ xa, quản lý hợp đồng điện tử và được cấp miễn phí chữ ký số trên điện thoại.

Đáng chú ý, NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng đã ký thỏa thuận hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Theo đó, người lao động được cấp miễn phí chữ ký số cá nhân. Doanh nghiệp được hỗ trợ tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản trị hiện có, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp.