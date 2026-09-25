Ngày 25/9/2026, Báo Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức tọa đàm: “Bất động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới” tại TP. Hồ Chí Minh.

Toạ đàm có sự tham dự của ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam; ông Võ Hồng Sơn - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung, miền Nam; TS. Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam; ông Võ Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HBA) cùng lãnh đạo, đại diện cá Sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tọa đàm“Bất động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới” hướng tới việc cùng nhìn nhận tổng thể thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam, nhận diện những điểm nghẽn và trao đổi các giải pháp, qua đó góp phần đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Được biết, vùng Đông Nam bộ từ lâu giữ vai trò đầu tàu công nghiệp của cả nước. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 3 địa phương trọng điểm phía Nam là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đang đồng thời tái cấu trúc không gian công nghiệp, mở rộng khu công nghệ cao và quy hoạch các khu công nghiệp mới, hướng tới đón dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử và logistics.

Những số liệu mới nhất cho thấy, sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì. Tính đến ngày 31/8/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%, đồng thời là mức cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Trong 3 địa bàn trọng điểm phía Nam cũng ghi nhận kết quả thu hút vốn đáng chú ý. Trong 8 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 10,06 tỷ USD, đạt 91,5% kế hoạch cả năm. Đồng Nai thu hút gần 1,9 tỷ USD với 158 dự án trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Tây Ninh đạt 1,414 tỷ USD tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh trong 7 tháng, tiếp tục nằm trong nhóm 8 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng biên tập Báo Công Thương phát biểu khai mạc toạ đàm.

Song song đó, ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, ngày 11/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Về phạm vi quản lý nhà nước, nghị định mới bổ sung, làm rõ các lĩnh vực như địa chất, khoáng sản, khu công nghiệp. Theo Nghị định, Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời tổ chức thực hiện hoạt động phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Đây là thay đổi quan trọng về đầu mối quản lý, đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành Công Thương từ Trung ương đến địa phương, đồng thời làm cho chủ đề của tọa đàm càng trở nên thiết thực.

Với 2 phiên thảo luận“Bất động sản công nghiệp phía Nam 2026 - Nền tảng ổn định, dư địa mở rộng” và “Kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới, đón làn sóng FDI công nghệ cao”, tọa đàm sẽ phác họa bức tranh về bất động sản công nghiệp phía Nam năm 2026.

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm.

Ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

Ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

TS. Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu.

Ông Lữ Chính Minh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam chia sẻ tại toạ đàm.

Các diễn giả sẽ tập trung trao đổi, gợi mở những định hướng cho chặng đường phía trước, gồm: phát triển khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành; bảo đảm nguồn điện ổn định và từng bước xanh hóa nguồn điện phục vụ sản xuất; tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường liên kết vùng, hạn chế cạnh tranh cục bộ; đồng thời phát huy vai trò của truyền thông trong quảng bá môi trường đầu tư.

Tọa đàm“Bất động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới” nhằm tạo lập không gian đối thoại vùng giữa cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị quản lý khu công nghiệp, ngành điện, cơ sở đào tạo, nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Tọa đàm hướng tới việc cùng nhìn nhận tổng thể thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam, nhận diện những điểm nghẽn và trao đổi các giải pháp, qua đó góp phần đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.