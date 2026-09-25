HĐND phường Đông Kinh: Thông qua nghị quyết điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Các đồng chí: Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh; Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh đồng chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp

Trong chương trình, kỳ họp đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND phường về việc đề nghị điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND phường Đông Kinh do thực hiện sắp xếp, sáp nhập trường học năm 2026.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp thứ năm, HĐND phường đã thông qua Nghị quyết số 23 ngày 3/8/2026 về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của phường năm 2026 (Nghị quyết số 23). Tổng số được giao là 500 người, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 472 người.

Tuy nhiên thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các trường học, tên gọi, đầu mối đơn vị, tổ chức bộ máy và phạm vi quản lý có sự thay đổi. Vì vậy, phương án phân bổ số lượng người làm việc tại Nghị quyết số 23 cần được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm thống nhất với tổ chức các trường sau sáp nhập; làm cơ sở bố trí đội ngũ, quản lý quỹ tiền lương và tổ chức hoạt động giáo dục.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh trình bày tờ trình tại kỳ họp

Theo dự thảo nghị quyết, HĐND phường quyết nghị điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND phường Đông Kinh do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các trường học trong năm 2026 theo Nghị quyết số 23 của HĐND phường Đông Kinh, với tổng số người làm việc là 472 người. Trong đó cấp mầm non 130 người, tiểu học 183 người, THCS 159 người; điều chỉnh phân bổ số lượng người phù hợp cho từng trường sau sáp nhập.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi xem xét, thảo luận, đại biểu HĐND phường đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết trên.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để bố trí đội ngũ tại các trường sau sáp nhập, bảo đảm thống nhất giữa tổ chức bộ máy và chỉ tiêu được giao; tạo điều kiện để các nhà trường ổn định hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đồng chí đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND phường tổ chức triển khai nghị quyết, giao số lượng người làm việc cho từng trường; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu, đơn vị thực hiện và tiến độ hoàn thành; chỉ đạo rà soát vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ, quy mô trường lớp, số học sinh và nhu cầu giáo viên theo cấp học, môn học để bố trí phù hợp.

Đối với các trường học sau sáp nhập, đồng chí đề nghị các trường cần chủ động kiện toàn hoạt động nội bộ, rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ trách nhiệm; bố trí giáo viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu của từng điểm trường; quan tâm công tác tư tưởng, xây dựng đoàn kết trong tập thể; thực hiện công khai, minh bạch việc phân công nhiệm vụ và các chế độ, chính sách; bảo đảm hoạt động dạy học liên tục, nền nếp.

Đồng chí giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.