Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng miếng SJC ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Như vậy, trong một tháng qua (từ ngày 25-8 đến 25-9), giá vàng miếng SJC trong nước đã giảm 6,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Cụ thể, giá vàng mua vào giảm từ mức 147,6 triệu đồng/lượng xuống mức 141,4 triệu đồng/lượng; bán ra giảm từ mức 150,6 triệu đồng/lượng xuống mức 144,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trưa nay (25-9) tăng, giảm trái chiều so với hôm qua.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở ngưỡng 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143,9 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9.999 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào 141,4 triệu đồng/lượng, bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 25-9): Vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn biến động nhẹ. Ảnh: Vneconomy.vn

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.273,9 USD/ounce.

Giá vàng giảm vào thứ Sáu do chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% lên 4.305,10 USD/ounce.

“Sự chú ý tiếp tục tập trung vào tình hình lãi suất. Khi thị trường bắt đầu dự đoán Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, điều đó làm mạnh đồng USD và gây áp lực lên giá vàng”, Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết.

Kỳ vọng về việc lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn đã được củng cố sau khi hai quan chức Fed cho biết có thể cần phải tăng lãi suất thêm nữa để kiềm chế lạm phát quá cao, sau đợt tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất chuẩn hồi tuần trước.

“Đưa lạm phát trở lại mức 2% là ưu tiên hàng đầu, và tôi ủng hộ lộ trình chính sách tiền tệ dẫn đến mục tiêu đó, đồng thời đánh giá cẩn thận các rủi ro đối với thị trường lao động”, bà Anna Paulson, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia, cho biết. Ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, cũng cho rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ sắp diễn ra.

Theo công cụ FedWatch của Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME), thị trường đang dự báo xác suất gần 69% về việc Mỹ tăng lãi suất vào tháng 10.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng có thể làm giảm nhu cầu đối với vàng. Tuy nhiên, Joshua Rotbart, người sáng lập J. Rotbart & Co., vẫn lạc quan về giá vàng trong thời gian còn lại của năm. Ông Rotbart cho rằng, căng thẳng địa chính trị dai dẳng và nợ công gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu ổn định đối với các tài sản trú ẩn an toàn.