Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã Vạn Ninh công bố các quyết định thành lập chi đoàn, liên đội

Ngày 25-9, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã Vạn Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập các chi đoàn, liên đội tại các trường học trên địa bàn xã.

Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã về việc thành lập 3 chi đoàn, gồm: Chi đoàn Trường Mầm non Vạn Ninh, Chi đoàn Trường Tiểu học Vạn Ninh, Chi đoàn Trường THCS Vạn Ninh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của các chi đoàn. Đồng thời, công bố các quyết định thành lập Liên đội Trường Tiểu học Vạn Ninh và Liên đội Trường THCS Vạn Ninh, chỉ định Ban Chỉ huy các liên đội.

Các đại biểu và đội viên chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Theo Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh, việc thành lập các chi đoàn, liên đội tại các đơn vị trường học nhằm củng cố, kiện toàn các tổ chức Đoàn - Đội trong trường học, tạo điều kiện để công tác đoàn viên, công tác thiếu nhi và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn xã ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh yêu cầu các chi đoàn, liên đội khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện của từng đơn vị trường học; phát huy tốt vai trò trong công tác giáo dục đoàn viên, đội viên, học sinh; tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh thiếu nhi được rèn luyện, trưởng thành...