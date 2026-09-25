Đến năm 2030: Phấn đấu 70% lao động trong độ tuổi ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội

Lao động nữ tại Tổng Công ty May 10, Hà Nội. (Ảnh HOÀNG HUY)

Thực hiện Quyết định số 2109/QĐ-BTC ngày 5/8/2026 của Bộ Tài chính, Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 4/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 720/QĐ-BHXH ngày 26/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 5996/KH-BHXH triển khai phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030 trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố.

Phong trào thi đua được triển khai nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố phát động; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và ý chí quyết tâm của đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 11%/năm trở lên.

Đồng thời, phong trào hướng tới phát huy vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội; góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” của Thủ đô.

Tập trung phát triển người tham gia, giảm chậm đóng

(Ảnh nhandan.vn)

Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào là thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2026-2030. Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm; đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn dân.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2028, phấn đấu đạt 61% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 54%, bảo hiểm xã hội tự nguyện 7%; khoảng 47,9% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 97,3% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2030, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra, với tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 70%, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 60%, bảo hiểm xã hội tự nguyện 10%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 50% và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với phát triển người tham gia, phong trào thi đua tập trung đẩy mạnh công tác thu, giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, thu hồi chậm đóng; đôn đốc kịp thời các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội hằng năm xuống mức thấp nhất. Công tác kiểm tra chuyên ngành, đột xuất đối với các đơn vị cố tình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đẩy mạnh; đồng thời phối hợp với cơ quan Công an, Liên đoàn Lao động, Thuế, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng AI

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tối ưu hóa quy trình giải quyết hồ sơ, bảo đảm trả kết quả đúng và trước hạn, phấn đấu không có hồ sơ chậm muộn.

Cùng với đó, triển khai toàn diện chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; đẩy mạnh ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số, giao dịch điện tử, nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Đặc biệt, phong trào đặt ra các mục tiêu cụ thể về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và tự động hóa. Đến năm 2028, Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu triển khai, ứng dụng thực tế tối thiểu 2 bài toán AI phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời phấn đấu 100% hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ các phương án bảo vệ theo cấp độ. Đến năm 2030, phấn đấu 100% dữ liệu có khả năng chia sẻ được cung cấp và khai thác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và ngành; ứng dụng thường xuyên, đồng bộ AI và Big Data để phân tích xu hướng, dự báo, phát hiện dấu hiệu bất thường, phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm.

Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phong trào thi đua cũng đặt trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, cải cách theo hướng đơn giản hóa, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và thực hiện một cửa liên thông thực chất.

Đến năm 2028, phấn đấu chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đạt trên 90% ở tất cả các tiêu chí đánh giá; tỷ lệ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng phương thức không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 99,63%. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ số hài lòng đạt từ 95% trở lên và tỷ lệ chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức không dùng tiền mặt tiệm cận 100%. Việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở ứng dụng triệt để dữ liệu số, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được chia sẻ liên thông.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống gian lận quỹ an sinh. Đến năm 2028, bảo đảm 100% cuộc kiểm tra thuộc thẩm quyền được triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch, đúng quy trình; 100% kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, kiểm toán được theo dõi, đôn đốc thực hiện; 100% khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, phân loại và giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn luật định. Các mục tiêu này tiếp tục được duy trì đến năm 2030.

Đổi mới truyền thông, nâng cao năng lực số

Trong công tác truyền thông, Kế hoạch xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, ứng dụng đa dạng các phương thức truyền thông hiện đại trên môi trường số để người dân, người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin chính sách bảo hiểm.

Đến năm 2028, phấn đấu 100% chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tuyên truyền thống nhất, đồng bộ, kịp thời từ Thành phố đến xã, phường; 100% người dân, người lao động và doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn, giải đáp đầy đủ khi tương tác qua Hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 100% viên chức, người lao động làm công tác truyền thông tại các cấp được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng ứng dụng AI và sản xuất sản phẩm truyền thông số. Đến năm 2030, duy trì việc tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến mọi đối tượng; đào tạo chuyên sâu cho 100% cán bộ làm công tác tuyên truyền về kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản trị nội dung số và truyền thông hiện đại.

Thi đua xuyên suốt, gắn với kết quả và trách nhiệm

Phong trào thi đua được triển khai theo lộ trình xuyên suốt giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2026-2028, tổ chức thực hiện phong trào gắn với kịch bản tăng trưởng hằng năm, định kỳ đánh giá kết quả theo quý, năm và tổ chức sơ kết vào quý III/2028. Trong giai đoạn 2029-2030, đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm tăng tốc, hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu 5 năm và tổ chức tổng kết vào quý IV/2030.

Để bảo đảm phong trào đi vào thực chất, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung, tiêu chí thi đua để xây dựng kịch bản, kế hoạch tổ chức phù hợp; cụ thể hóa các chỉ tiêu vào nhiệm vụ hằng tháng, quý, năm của từng bộ phận, cá nhân và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” giai đoạn 2026-2030 được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai theo hướng gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân và kết quả thực hiện.

Qua đó, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.