Lưu ý những điểm sau để chọn đúng bột ngọt chính hãng sản xuất tại Việt Nam

Thị trường bột ngọt hiện nay khá đa dạng với nhiều thương hiệu, quy cách đóng gói và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, không phải sản phẩm bột ngọt nào được bán tại Việt Nam cũng được sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh những sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh trong nước, thị trường còn có loại bột ngọt giá rẻ nhập khẩu số lượng lớn rồi được san chia, sang chiết, phối trộn rồi đóng vào bao bì thương hiệu quen với người Việt rồi bán ra thị trường. Việc hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Thế nào là bột ngọt đóng gói lại

Nhiều người tiêu dùng thường cho rằng một sản phẩm có thương hiệu quen với người Việt hoặc được đóng gói tại Việt Nam đồng nghĩa với việc sản phẩm đó được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Trên thị trường, bột ngọt đóng gói lại là sản phẩm được mua dưới dạng bao tải lớn thành phẩm từ nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam để thực hiện các công đoạn như trộn, san chia, sang chiết và đóng gói trước khi phân phối đến người tiêu dùng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu không trực tiếp sản xuất ra bột ngọt mà chủ yếu thực hiện công đoạn đóng gói hoặc phối trộn đơn giản và kinh doanh sản phẩm.

Do đó, việc trên bao bì xuất hiện tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ tại Việt Nam chưa đủ để khẳng định sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Nguồn gốc thực tế của bột ngọt có thể đến từ một quốc gia khác và chỉ trải qua công đoạn đóng gói, phối trộn đơn giản trước khi được bán trên thị trường trong nước.

Bột ngọt sản xuất tại Việt Nam được tạo ra như thế nào?

Khác với sản phẩm đóng gói lại, bột ngọt sản xuất tại Việt Nam là sản phẩm được thực hiện toàn bộ quá trình sản xuất trong nước, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình lên men, tinh chế đến đóng gói thành phẩm. Nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt thường là các loại nông sản như mía và khoai mì (sắn). Quá trình sản xuất được thực hiện thông qua phương pháp lên men tự nhiên, tương tự cách sản xuất một số thực phẩm quen thuộc như nước tương, giấm hoặc sữa chua.

Bột ngọt sản xuất tại Việt Nam với nguyên liệu mía và khoai mì bằng phương pháp lên men. Ảnh minh họa

Điểm khác biệt quan trọng là toàn bộ chuỗi sản xuất được quản lý đồng bộ trong cùng hệ thống sản xuất tại Việt Nam. Từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm đều được kiểm soát xuyên suốt, góp phần bảo đảm tính nhất quán của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Nhận biết qua bao bì để tránh nhầm lẫn

Cách đơn giản nhất để phân biệt bột ngọt được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam và bột ngọt đóng gói lại là đọc kỹ thông tin trên mặt sau bao bì sản phẩm.

Đối với sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam, người tiêu dùng thường có thể tìm thấy các thông tin như: “Xuất xứ: Việt Nam” hoặc “Sản xuất tại…” kèm theo tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Những thông tin này cho thấy sản phẩm được tạo ra từ quá trình sản xuất thực tế trong nước.

Ngược lại, đối với các sản phẩm đóng gói lại, trên bao bì thường chỉ xuất hiện các cụm từ thể hiện công đoạn cuối cùng như “Đóng gói tại”, “Cơ sở đóng gói” hoặc thể hiện nơi sản xuất thực tế ở nước ngoài, trong khi doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ đảm nhận công đoạn đóng gói. Đây là những thông tin quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết bản chất của sản phẩm.

Trong thực tế, nhiều người mua hàng thường chỉ quan tâm đến nhãn hiệu hoặc giá bán mà bỏ qua các thông tin pháp lý trên bao bì. Tuy nhiên, chỉ cần dành vài giây quan sát thông tin về xuất xứ, nơi sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm, người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc hàng hóa trước khi quyết định lựa chọn.

Đọc nhãn là cách bảo vệ quyền lợi của chính mình

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, việc đọc kỹ nhãn hàng hóa không chỉ giúp người tiêu dùng biết rõ sản phẩm được sản xuất ở đâu mà còn giúp đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Lựa chọn đúng sản phẩm bắt đầu từ một thao tác rất đơn giản: đọc kỹ mặt sau bao bì trước khi mua hàng. Chỉ với vài giây kiểm tra thông tin xuất xứ và nơi sản xuất, người tiêu dùng có thể nhận biết được bột ngọt chính hãng sản xuất tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm mà mình sử dụng hằng ngày.