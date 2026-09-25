F88 chốt phương án chuyển sàn HOSE khi lợi nhuận hướng tới mốc 1.500 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh tăng vọt tạo đà cho kế hoạch niêm yết HOSE

Ngày 24/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 chính thức thông qua phương án chuyển cổ phiếu F88 từ hệ thống UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Phương án này cụ thể hóa chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tiếp nối việc đưa cổ phiếu F88 lên giao dịch tại UPCoM vào ngày 8/8/2025. Trong hơn một năm tham gia thị trường cổ phiếu đại chúng, doanh nghiệp đã thực hiện các đợt chào bán cổ phần, mở rộng nguồn tài trợ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước chuyển sang thị trường niêm yết tập trung.

Kế hoạch chuyển sàn được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng lợi nhuận cao. Báo cáo tài chính bán niên soát xét của F88 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.758 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 686 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 113,5%. Sự kết hợp giữa mạng lưới chi nhánh vật lý và các đối tác ngân hàng mang lại gần 89.000 khách hàng vay mới trong quý 2, trong khi lượng tải ứng dụng di động My F88 cũng tiệm cận mốc 1 triệu lượt tính đến cuối tháng 6. Các sản phẩm có chi phí vay thấp hơn được triển khai từ cuối năm 2025 tiếp tục thu hút khách hàng mới và thúc đẩy tỷ trọng khách hàng quay lại đạt 69% tại thời điểm cuối quý 2.

Với những diễn biến kinh doanh này, bà Trần Mai Thảo, Giám đốc Tài chính F88 chia sẻ công ty kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 sẽ hướng đến mốc 1.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn khoảng 32% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng khoảng 65% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Đại diện doanh nghiệp đánh giá nhu cầu đối với mảng cho vay tiêu dùng và cho vay doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa vẫn rất lớn. F88 hoạt động trong phân khúc này với khẩu vị rủi ro chuyên biệt được thiết kế và định giá phù hợp để phục vụ khách hàng một cách an toàn.

Sự tăng trưởng của F88 là kết quả của việc thực thi kỷ luật khắt khe. Trong quý 4 năm 2026, tỷ lệ xoá nợ ròng dự kiến tiếp tục được cải thiện. Đến cuối năm 2026, tỷ lệ xóa nợ ròng trên giải ngân sẽ được kiểm soát ở mức dưới 5,5%, tuân thủ hoàn toàn hạn mức rủi ro do Hội đồng quản trị phê duyệt. F88 đã thắt chặt chính sách tín dụng, kiểm soát giải ngân qua nền tảng số và tăng cường gặp mặt trực tiếp khách hàng để đánh giá chính xác, để từ đó giảm thiểu tỷ lệ chuyển nhóm nợ từ trong hạn sang quá hạn từ 1 đến 10 ngày.

Gia tăng tiềm lực vốn và đa dạng hóa dòng tiền từ khối ngoại

Trước ngày chuyển sàn, F88 liên tục bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng công bố vào tháng 8, doanh nghiệp đã phân phối hơn 11 triệu cổ phiếu để thu về khoảng 781,9 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 2.312,65 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để tăng vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, phục vụ trực tiếp cho hoạt động dịch vụ cầm cố.

Trên kênh trái phiếu, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 cũng vừa huy động thành công hơn 233,5 tỷ đồng trong đợt chào bán công chúng thứ ba. Tổng giá trị huy động từ kênh này trong năm 2026 đạt khoảng 833,5 tỷ đồng, giúp bổ sung nguồn tài trợ bên cạnh vốn cổ phần và các khoản vay tổ chức. Hoạt động huy động vốn đa dạng hỗ trợ trực tiếp cho mạng lưới kinh doanh đang mở rộng. F88 hiện vận hành hơn 980 phòng giao dịch và hướng tới mục tiêu 1.050 điểm vào cuối năm, với 99% phòng giao dịch hoạt động trên 12 tháng đều đã báo lãi.

Bước chuyển sang HOSE được F88 chuẩn bị trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng kết nối với dòng vốn quốc tế. Cột mốc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ ngày 21/09/2026 mở ra nhiều cơ hội. Quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào hệ thống chỉ số toàn cầu FTSE GEIS được triển khai qua 4 giai đoạn kéo dài đến tháng 9 năm 2027. Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp F88 mở rộng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư có tiêu chí lựa chọn khắt khe, tạo điều kiện tăng mức độ phân tích doanh nghiệp và hỗ trợ thanh khoản cổ phiếu.

F88 đã duy trì sự đồng hành của nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Mekong Capital, Granite Oak và Vietnam Oman Investment từ trước khi lên giao dịch trên UPCoM. Tính đến cuối năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 57,29% cổ phần của doanh nghiệp. Trong quý 3 năm 2026, Hội đồng quản trị F88 tiếp tục phê duyệt việc thực hiện các khoản vay từ tổ chức nước ngoài với tổng quy mô lên tới 20 triệu USD, tương đương khoảng 520 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp củng cố thanh khoản phục vụ cho công tác phát triển công nghệ, hệ thống dữ liệu, qua đó đồng hành cùng chiến lược phát triển mạng lưới phân phối đa kênh giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.