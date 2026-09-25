PNJ dự kiến lỗ kỷ lục hơn 6.000 tỷ đồng, không chia cổ tức tiền mặt

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sắp tới.

Theo đó, doanh nghiệp xác định năm 2026 nằm trong giai đoạn tái thiết. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế và khả năng khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm ở mức cao, HĐQT PNJ sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.

Cụ thể, theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến ở mức 39.057 tỷ đồng, giảm 9.600 tỷ so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn tăng 10% so với năm 2025. Công ty dự kiến trích lập khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho chính sách thu đổi. Đây là khoản ước tính cho tổn thất có thể phát sinh.

Yếu tố này dẫn đến việc công ty trình ĐHĐCĐ mức lợi nhuận trước thuế năm 2026 là âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là âm kỷ lục 6.271 tỷ đồng. Nếu không tính đến dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lại hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Để tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo công ty có đủ nguồn lực cho quá trình tái thiết, PNJ dự kiến huy động nguồn vốn tối đa 8.000 tỷ bằng nhiều hình thức. Kế hoạch chi tiết hiện chưa được HĐQT PNJ tiết lộ, nhưng cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Đáng chú ý, tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2026 cũng được doanh nghiệp đưa từ mức 20% xuống còn 0%. PNJ đồng thời đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá.

Do doanh nghiệp đã tạm ứng 10% trước đó, nếu phương án mới được thông qua, PNJ sẽ không phải chi thêm cổ tức tiền mặt cho năm 2025. Công ty giải thích việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực dòng tiền, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

PNJ cho biết các định hướng, chương trình hành động, phương án huy động vốn và giải pháp cụ thể cho quá trình tái thiết sẽ được HĐQT trình bày cụ thể tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10.

Ban lãnh đạo PNJ khẳng định việc điều chỉnh kế hoạch, dự kiến trích lập dự phòng và chuẩn bị nguồn vốn là một phần trong việc nhìn nhận đầy đủ các tác động và chủ động thực hiện những thay đổi cần thiết trong giai đoạn tái thiết.

Quá trình tái thiết sẽ được triển khai toàn diện, tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh doanh của tháng 7-8, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp trong 2 tháng này chỉ đạt 550 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp co hẹp từ mức 19% của giai đoạn tháng 7-8 năm ngoái xuống còn khoảng 10% vào tháng 7-8 của năm nay. Hệ quả là công ty báo lỗ sau thuế 61 tỷ đồng trong hai tháng này, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 325 tỷ đồng, tương ứng mức giảm ròng tới 118%.

Doanh nghiệp giải trình kết quả tiêu cực này xuất phát từ ba yếu tố chính gồm biên lợi nhuận gộp suy giảm, diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ thấp điểm của tháng 7 Âm lịch.

Về chất lượng hàng tồn kho, PNJ cho biết các mẫu kim cương đang kinh doanh tại cửa hàng đã được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong, sau đó được Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Tính đến ngày 31/8, toàn hệ thống của PNJ có 432 đơn vị kinh doanh, bao gồm 424 cửa hàng PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 3 cửa hàng Style by PNJ và 1 trung tâm kinh doanh sỉ. Trong 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 8 cửa hàng và đóng 9 điểm bán. Cả năm 2026, công ty dự kiến đóng 25-30 cửa hàng, song song với việc mở mới khoảng 10 cửa hàng.