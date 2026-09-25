Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kinh tế tập thể cho cán bộ, công chức
Từ ngày 23 đến 25-9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể (KTTT) năm 2026 - lớp thứ nhất, dành cho 47 cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác KTTT tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác KTTT tại các xã, phường được chia sẻ, bồi dưỡng các nội dung như: Các chủ trương, chính sách và pháp luật về phát triển KTTT, HTX; những điểm mới của Luật HTX năm 2023; công tác quản lý nhà nước về KTTT ở cấp xã; chính sách hỗ trợ phát triển HTX; hướng dẫn thành lập và phát triển HTX.
Lớp tập huấn còn trang bị kỹ năng tham mưu cho UBND cấp xã; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hằng năm, kế hoạch tuyên truyền Luật HTX năm 2023, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động HTX và kế hoạch hỗ trợ thành lập HTX mới…
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/boi-duong-nang-cao-kien-thuc-kinh-te-tap-the-cho-can-bo-cong-chuc-a245656.html