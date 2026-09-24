Ông Zelensky nói sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin bằng 'tên lửa'

Tờ Kyiv Independent ngày 24/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã từ chối những đề nghị của Nga về việc tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin.

Khi được một nhà báo hỏi trong một cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc khi nào sẽ tới Moscow, Tổng thống Zelensky đã trả lời một cách ẩn ý: "Trên một quả tên lửa".

Dù không từ chối một cách trực tiếp, nhưng ông Zelensky lại tiếp tục kêu gọi ông Putin gặp mặt trực tiếp tại một địa điểm trung lập. Tuy vậy, phía Điện Kremlin lại cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine vẫn để ngỏ khả năng tới Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Tôi chưa nghe thấy thông tin chính thức nào về việc ông Zelensky loại trừ khả năng tới Moscow. Ông ấy đang đưa ra rất nhiều phát biểu bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc tại New York", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 24/9.

Cách đây một tuần, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định rằng Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán.

"Nếu ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin, ông ấy có thể tới Moscow. Chúng tôi biết ông ấy là một người thích công du nước ngoài, trong khi nhà lãnh đạo Nga có nhiều công việc phải giải quyết trong nước. Việc tiếp đón ông Zelensky sẽ thể hiện sự thiện chí của chúng tôi, bởi sắc lệnh của ông ấy về việc cấm đàm phán với Nga vẫn còn hiệu lực", ông Lavrov cho biết.

Lần gần nhất ông Zelensky và ông Putin gặp mặt là tại Paris vào tháng 12/2019, trong các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian. Hai bên đã không tiến hành tiếp xúc trực tiếp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.