Carvajal thoát cảnh thất nghiệp

Carvajal gia nhập Getafe.

Carvajal trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa 2025/26. Hậu vệ kỳ cựu ký hợp đồng một năm với Getafe và sớm làm quen với môi trường mới tại sân Coliseum. Anh chia sẻ: "Tôi thật sự nóng lòng được bắt tay vào công việc".

Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Carvajal được kỳ vọng trở thành một trong những bản hợp đồng nâng tầm Getafe. Trong sự nghiệp cấp CLB, tuyển thủ Tây Ban Nha giành 27 danh hiệu, nổi bật là 6 chức vô địch Champions League. Anh cũng có hai danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Theo Marca, quyết định giảm lương giúp Carvajal tiếp tục thi đấu đỉnh cao mà không phải rời Madrid, nơi anh sinh sống. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với hậu vệ 34 tuổi trong bối cảnh hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khép lại.

Ban lãnh đạo Getafe công bố thương vụ trên các kênh truyền thông của CLB, đồng thời gửi lời chào mừng tới tân binh giàu kinh nghiệm. Đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của Carvajal sẽ mang đến chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

HLV Jose Bordalas đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Carvajal. Cuộc điện thoại trực tiếp từ nhà cầm quân này góp phần quyết định thương vụ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha dự kiến sử dụng Carvajal ở vị trí hậu vệ phải, cạnh tranh với Kiko Femenia, hoặc bố trí anh đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ ba hậu vệ.

Getafe hiện chạy đua với thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu cho Carvajal. Nếu mọi việc thuận lợi, anh có thể ra mắt đội bóng mới trong trận derby La Liga gặp Rayo Vallecano ngày 19/10.