Bahrain bất ngờ rút King's Cup, Thái Lan chạy đua tìm đội thay thế

Chanathip và các đồng đội sẽ tham dự King’s Cup vào tháng sau.

Theo Siam Sports, nguyên nhân rút lui của đội tuyển Bahrain được đưa ra theo yêu cầu trực tiếp từ Felix Sánchez, tân HLV trưởng vừa chính thức tiếp quản ghế nóng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn thay đổi kế hoạch du đấu, đồng ý tham dự giải đấu giao hữu gồm 4 đội bóng tại Trung Quốc trong cùng lịch thi đấu FIFA Days (từ ngày 9 đến 17/11).

HLV Sanchez muốn thử nghiệm đội hình và lắp ghép con người theo triết lý mới, và cần những đối thủ có sức nặng hơn ở giải đấu tại Trung Quốc. ĐT Bahrain đang tập trung tối đa nguồn lực chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia.

Việc bổ nhiệm HLV Sanchez, người từng có thời gian thành công cùng tuyển Qatar, được BFA xem là bước đi đầu tiên hướng tới Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thế khó cho Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Trước thời điểm Bahrain rút lui, FAT công bố danh sách 4 đội tuyển tham dự King’s Cup 2026 bao gồm: Thái Lan, Oman, Tajikistan và Bahrain. Với việc thiếu một đại diện, FAT đang gấp rút liên hệ các liên đoàn khác nhằm tìm kiếm một đội tuyển thay thế.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.