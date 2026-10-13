Netflix giành quyền phát sóng độc quyền World Cup 2030 tại Tây Ban Nha và Andorra

Theo thỏa thuận, Netflix sẽ phát trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của giải đấu có 48 đội tham dự, do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai. Ba trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup sẽ diễn ra tại Nam Mỹ, trong đó Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi nước tổ chức một trận, trước khi giải đấu chính chuyển sang châu Âu và Bắc Phi. Giá trị hợp đồng chưa được công bố.

Netflix cho biết tại Tây Ban Nha, mỗi ngày thi đấu sẽ có ít nhất một trận được phát miễn phí. Một gói bản quyền gồm toàn bộ các trận của đội tuyển Tây Ban Nha, hai trận bán kết và trận chung kết cũng sẽ được cung cấp cho một đài truyền hình phát sóng miễn phí trên toàn quốc. Thỏa thuận này giúp khán giả không đăng ký dịch vụ Netflix vẫn có thể theo dõi một số trận đấu quan trọng của giải.

Trước đó, Netflix đã ký thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để sở hữu bản quyền phát sóng World Cup nữ 2027 và 2031 tại Mỹ. Việc giành quyền phát sóng World Cup 2030 tiếp tục mở rộng danh mục các sự kiện thể thao trực tiếp của nền tảng này.

World Cup 2030 là kỳ giải đánh dấu 100 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức. Tây Ban Nha và Maroc hiện cạnh tranh quyền đăng cai trận chung kết, dự kiến diễn ra tại sân Santiago Bernabeu của câu lạc bộ Real Madrid hoặc sân vận động King Hassan II đang được xây dựng gần thành phố Casablanca của Maroc.