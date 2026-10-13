Tuyển Nhật Bản đá giao hữu với Việt Nam: Dàn sao Ngoại hạng Anh có nguy cơ vắng mặt?

Trang Yahoo phiên bản tiếng Nhật đưa tin, trận so tài giao hữu vào ngày 30/12 giữa tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ không có sự xuất hiện của hàng loạt cái tên hàng đầu bóng đá xứ hoa anh đào như Kaoru Mitoma, Zion Suzuki, Aio Tanaka hay Daichi Kamada…

Ấn phẩm tiếng Nhật viết: “HLV Hajime Moriyasu rất háo hức cho trận đấu này vì đó là màn thử lửa cuối cùng trước VCK Asian Cup 2027. Nhưng ông sẽ phải chấp nhận một thực tế là tuyển Nhật Bản rất khó sử dụng nhóm cầu thủ tại Ngoại hạng Anh.

Mitoma và Tanaka rất khó về nước dự trận giao hữu vào 30/12.

Trong thời gian này, Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra loạt trận chào đón năm mới. Mà trận giao hữu với Việt Nam không nằm trong chương trình FIFA Days nên nhiều cầu thủ không thể tham dự, nhất là nhóm đang chơi bóng ở Anh. Nhiều khả năng ông Hajime Moriyasu sẽ chỉ tập trung vào các cầu thủ thi đấu trong nước cùng một số thành viên chơi bóng ở châu Âu”.

Trong danh sách lực lượng hiện tại của xứ sở mặt trời mọc, có gần 10 gương mặt đang chinh chiến ở xứ sở sương mù. Nhóm nhân tố này bao gồm Aio Tanaka (Leeds), Kaoru Mitoma (Brighton), Zion Suzuki (Aston Villa) và Daichi Kamada (Crystal Palace). Đáng chú ý, vào giai đoạn cuối tháng 12, dàn sao này sẽ phải cày ải liên tục với mật độ dày đặc trung bình 3-4 ngày/trận.

Zion Suzuki của Aston Villa sẽ có màn đọ sức với đồng đội Tanaka của Leeds vào ngày 26/12. Chỉ 4 ngày sau, Aston Villa gặp Liverpool còn ngày 3/1/2027, họ sẽ đối đầu Bournemouth. Tương tự như thế, những Kamada, Tomiyasu, Maeda… cũng phải gánh lịch thi đấu dày đặc. Khả năng họ đá hết số trận này là không cao nhưng có một điều chắc chắn là những CLB chủ quản sẽ không thể mất người cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Nhật Bản vẫn còn nhiều ngôi sao để sử dụng cho trận gặp Việt Nam.

Ở sân chơi La Liga, trường hợp của Takefusa Kubo dù không vướng lịch trình khắc nghiệt như vậy nhưng cơ hội để anh ra sân chạm trán tuyển Việt Nam cũng rất thấp. Nguyên nhân là bởi vào ngày 3/1, tiền vệ khoác áo Sociedad phải cùng đội bóng tham dự cuộc so tài với Bilbao. Dù giải VĐQG Tây Ban Nha có quãng nghỉ Đông nhưng không kéo dài, do đó khả năng Kubo quay về hội quân đá trận ngày 30/12 là không lớn.

Thông tin cho tuyển Nhật Bản là trong quãng thời gian chuẩn bị so tài Việt Nam, họ vẫn được sử dụng nhóm trụ cột đang chơi bóng ở Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ gồm Minamito, Kubo, Kodai Sano, Ayase Ueda… Các giải vô địch quốc gia này nghỉ Đông khá dài. Cộng với sự hỗ trợ của lực lượng nội địa như Shuto Nakano, Yuki Soma, Hayato Araki, Koki Ogawa…, HLV Hajime Moriyasu tự tin đưa ra một đội hình giàu lựa chọn, đủ phục vụ cho mục tiêu kiểm tra sự sẵn sàng của toàn đội như ông vừa tuyên bố.

Đây là dịp may hiếm có với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Việc được thử sức với đối thủ rất mạnh như Nhật Bản cũng là dịp may hiếm có với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam được “thử lửa” trước khi đụng độ Hàn Quốc của Son Heung-min, Lee Kang-in và nhiều ngôi sao khác trong khuôn khổ giải đấu ASIAN Cup 2027.