Như Quỳnh làm săn sóc viên, Thanh Thúy đấu giải Nhật Bản

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh không có tên trong danh sách 14 VĐV của CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đăng ký thi đấu tại giai đoạn 2 giải VĐQG các Cúp CLB 2026.

Theo đó, danh sách VĐV của Hà Nội Tasco Auto được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chốt lại gồm: Đinh Thị Vân, Phạm Thị Thanh Chúc, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Vũ Thị Huyền Trang, Dương Ngọc Quỳnh Anh, Đỗ Quế Trân, Brankica Mihajlovic.

Như Quỳnh (trái) tiếp tục vắng mặt ở giải đấu quốc nội.

Không có tên trong danh sách thi đấu, Vi Thị Như Quỳnh sẽ xuất hiện tại giai đoạn 2 VĐQG với vai trò mới: Săn sóc viên. Việc tay đập sinh năm 2002 nghỉ thi đấu trong một thời gian dài khiến người hâm mộ rất tiếc nuối bởi cô là chủ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam.

Trước đó, Như Quỳnh dù có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026, nhưng rút lui vào giờ chót. Sau đó, chủ công Hà Nội Tasco Auto tiếp tục vắng mặt tại Asiad 20 và hiện không thi đấu tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Trong khi đó, sau Asiad 20, Trần Thị Thanh Thúy trở lại Nhật Bản. Cô tiếp tục khoác áo CLB Gunma Green Wings mùa giải 2026/27. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp Thanh Thúy thi đấu cho đội bóng áo xanh.

Mục tiêu của Gunma Green Wings là cải thiện thành tích so với mùa giải trước. Thanh Thúy và các đồng đội có trận ra quân giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản vào ngày 17/10.