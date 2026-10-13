Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2026/27

Tối 13/10, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón đội khách Kashima Antlers (Nhật Bản) trong khuôn khổ Cúp C1 châu Á - AFC Champions League Elite 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ông Kim Sang-sik, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam (áo trắng) dự khán trận đấu để theo dõi phong độ của các cầu thủ Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Công an Hà Nội quyết tâm giành một kết quả có lợi trước đại diện đến từ Nhật Bản. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội chủ sân Hàng Đẫy tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tình huống bóng đập chân trước rồi mới chạm tay hậu vệ của Kashima Antlers, do đó không có phạt đền cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đình Bắc gặp nhiều khó khăn trước sự đeo bám của các hậu vệ bên phía đội khách. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 61, Công an Hà Nội nhận bàn thua sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Adou Minh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên Polking tăng cường sức tấn công khi đưa tiền đạo Alan vào sân. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những phút cuối trận, thủ môn Nguyễn Filip lên tham gia tấn công nhưng không thể tạo ra khác biệt. Công an Hà Nội nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Kashima Antlers. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)