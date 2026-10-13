Thống kê trận đấu Công an Hà Nội 0-1 Kashima: Kashima giành chiến thắng chung cuộc

Hơn 80 khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn với khoảng 1.600 lượt học viên; hỗ trợ kinh phí cho 20 liên đoàn bóng đá thành viên; cung cấp bóng thi đấu cho 22 đơn vị; mở rộng hợp tác với FIFA, AFC về đào tạo huấn luyện viên và phát hiện tài năng. Đằng sau những chiến thắng của các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX còn ghi dấu bằng những công việc ít xuất hiện trên mặt báo nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai bóng đá Việt Nam.