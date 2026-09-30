Cấp cứu thành công ca ngộ độc lá ngón suy hô hấp

Trước đó, ngày 10/9), Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát tiếp nhận bệnh nhân M.T.C (24 tuổi, trú tại xã Bản Xèo) trong tình trạng lơ mơ, xuất huyết, tím tái toàn thân, nhanh chóng diễn biến suy hô hấp. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, người bệnh đã ăn lá ngón.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã khẩn trương tiến hành hồi sức, hỗ trợ hô hấp và điều trị tích cực. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe người bệnh đã hồi phục và đủ điều kiện xuất viện.

Qua trường hợp trên, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái, ăn hoặc sử dụng lá ngón dưới bất kỳ hình thức nào; không tự ý dùng các loại cây, lá mọc hoang làm thực phẩm khi chưa xác định rõ nguồn gốc và độ an toàn.

Khi phát hiện người nghi ngờ ngộ độc hoặc có biểu hiện bất thường sau khi ăn lá ngón, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Đồng thời, cung cấp chính xác loại cây đã ăn và thời điểm sử dụng để bác sĩ xử trí kịp thời; tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc các mẹo giải độc truyền miệng.