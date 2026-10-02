24 tuổi, yếu liệt tứ chi vì hít 50 quả bóng cười

Người bệnh được đo điện thần kinh cơ tại Khoa Chẩn đoán chức năng. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận nam thanh niên 24 tuổi đến khám trong tình trạng tê bì, yếu cả tứ chi.

Theo lời kể, bệnh nhân bắt đầu sử dụng bóng cười khoảng 2 năm trước. Ban đầu, người này chỉ hít vài quả trong những cuộc vui cùng bạn bè. Theo thời gian, tần suất sử dụng tăng dần, có thời điểm lên tới khoảng 50 quả mỗi ngày.

Khoảng một tháng trước khi đến bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện cảm giác tê bì ở hai bàn chân. Sau đó, hai chân yếu dần, rồi tình trạng yếu cơ tiếp tục xuất hiện ở hai tay.

Người bệnh được khám chuyên khoa thần kinh và chỉ định thăm dò điện thần kinh cơ tại khoa Chẩn đoán chức năng. Kết quả ghi nhận tổn thương đa dây thần kinh ở cả tứ chi, trong đó hai chân bị ảnh hưởng nặng hơn hai tay, tổn thương ưu thế ở các sợi trục vận động.

Kết hợp kết quả điện thần kinh cơ với tiền sử sử dụng N2O kéo dài, biểu hiện lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có tổn thương thần kinh liên quan đến việc sử dụng bóng cười.

Hình ảnh tổn thương trên MRI cột sống cổ của bệnh nhân 24 tuổi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán chức năng, cho biết N2O có thể làm bất hoạt chức năng vitamin B12 trong cơ thể.

Tình trạng này khiến người sử dụng kéo dài có nguy cơ xuất hiện tổn thương thần kinh, trong đó có bệnh lý tủy sống, bệnh đa dây thần kinh ngoại biên hoặc đồng thời cả hai.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương thần kinh có thể nghiêm trọng, khiến quá trình hồi phục kéo dài hoặc để lại di chứng không hồi phục.

Bóng cười thực chất là bóng bay chứa nitrous oxide (N2O), còn gọi là khí cười. Đây là chất khí không màu, có vị hơi ngọt. Trong y khoa, N2O được sử dụng trong một số trường hợp gây mê, giảm đau với liều lượng, nồng độ oxy và thời gian sử dụng được kiểm soát. Chất này cũng có một số ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Khi được hít với mục đích giải trí, N2O có thể nhanh chóng tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn và thay đổi nhận thức. Tác dụng thường xuất hiện nhanh nhưng kéo dài trong thời gian ngắn, khiến người sử dụng dễ lặp lại việc hít khí.

Tuy nhiên, việc sử dụng N2O kéo dài hoặc với lượng lớn có thể gây độc tính thần kinh. Tổn thương không chỉ biểu hiện ở tủy sống mà còn có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh ngoại biên, gây tê bì, yếu cơ, rối loạn vận động và ảnh hưởng khả năng đi lại.

Bác sĩ Nguyễn Tường Ngọc Linh khuyến cáo người từng sử dụng bóng cười nếu xuất hiện các dấu hiệu như tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh tiến triển và di chứng lâu dài.