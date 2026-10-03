Thư về tòa soạn: Bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguyên tắc một chiều

Có mặt tại khu bếp ăn của Tiểu đoàn 2 đúng giờ chuẩn bị bữa cơm trưa cho bộ đội, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự ngăn nắp và nhịp nhàng. Bếp ăn được thiết kế khoa học như một dây chuyền khép kín: Thực phẩm tươi sống từ khu tiếp nhận được chuyển thẳng sang bàn sơ chế, qua khu vực bếp nấu và cuối cùng là bàn chia. Trong suốt quy trình, người và thực phẩm chỉ di chuyển theo một chiều duy nhất, tuyệt đối không có cảnh “đi ngược chiều” hay chồng chéo công đoạn. Các loại dụng cụ cấp dưỡng từ dao, thớt, chậu rửa đến khay đựng đều được sơn màu hoặc đánh dấu ký hiệu riêng biệt giữa đồ sống và đồ chín. Sau mỗi ca phục vụ, toàn bộ dụng cụ được khử khuẩn và xếp gọn đúng vị trí quy định. Trung úy Lê Đình Thắng, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 2 cho biết: “Thực hiện nguyên tắc một chiều bắt buộc phải chuẩn hóa từ khâu bố trí không gian. Chúng tôi rà soát kỹ từng vị trí đặt dụng cụ, vạch rõ luồng di chuyển để anh em cấp dưỡng thao tác nhanh nhất nhưng không làm lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín”.

Bộ phận nhà bếp Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34) kiểm tra, sắp xếp dụng cụ cấp dưỡng theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở khâu chế biến, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm được chỉ huy Tiểu đoàn 2 thực hiện nghiêm ngặt. Lương thực, rau củ, thịt cá... khi bàn giao đều được kiểm tra kỹ về số lượng, độ tươi ngon và rõ nguồn gốc xuất xứ. Để duy trì thành nếp, đơn vị phân công cán bộ phụ trách theo dõi chặt chẽ từng khu vực, duy trì kiểm tra đột xuất và định kỳ. Đánh giá về mô hình này, Trung tá Ngô Ngọc Hoàng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 nhấn mạnh: “Xác định an toàn bữa ăn của bộ đội liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên rà soát, chuẩn hóa quy trình, biến nguyên tắc một chiều thành thói quen tự giác của mỗi chiến sĩ cấp dưỡng”.