Đến nhà vợ cũ đưa tiền chu cấp cho con, người đàn ông rơi vào tình cảnh khó xử

Sau khi ly hôn, không phải cặp đôi nào cũng có thể quay lại bên nhau, đặc biệt khi những nguyên nhân từng khiến hôn nhân đổ vỡ chưa thực sự được giải quyết. Một lời xin lỗi hay những lời hứa thay đổi đôi khi là chưa đủ để khôi phục niềm tin đã mất.

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự chú ý khi một người phụ nữ quỳ xuống cầu xin chồng cũ tái hôn ngay lúc anh mang tiền sinh hoạt đến cho con gái. Tuy nhiên, người đàn ông đã thẳng thừng từ chối.

Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ 34 tuổi, có một con gái 8 tuổi. Cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 10 năm với một người chồng có công việc ổn định, thu nhập hơn 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Gia đình tuy không giàu có nhưng cuộc sống tương đối đủ đầy, vợ chồng có điều kiện chăm lo cho con gái.

Sau khi nghỉ việc trở thành nội trợ, người phụ nữ bắt đầu có nhiều thời gian rảnh. Thay vì tập trung vun vén gia đình, cô thường xuyên ra ngoài chơi mạt chược và có những lần chơi đến tận khuya. Theo câu chuyện được đăng tải, chỉ trong chưa đầy một tháng, cô đã tiêu tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Biết chuyện, người chồng nhiều lần khuyên vợ dừng lại. Vì thương con, anh cố gắng nhẫn nhịn và mong cô thay đổi để gia đình có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Người vợ cũng từng đồng ý, nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Mâu thuẫn càng trở nên nghiêm trọng khi trong những lần chơi mạt chược, người phụ nữ được cho là có những cuộc trò chuyện thân mật với một người đàn ông khác. Chồng cô bắt gặp và tỏ ra vô cùng tức giận. Dù người vợ giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè, niềm tin trong cuộc hôn nhân dường như đã không còn.

Cuối cùng, người chồng quyết định ly hôn. Người vợ đưa con gái rời khỏi nhà và sau đó bắt đầu một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không kéo dài. Sau khoảng nửa năm, người đàn ông kia rời đi, khiến cô rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế.

Trong khi đó, dù đã ly hôn, người chồng vẫn không bỏ mặc con gái. Anh đều đặn chu cấp tiền sinh hoạt và thường xuyên đến thăm con. Với anh, chuyện vợ chồng đã kết thúc nhưng trách nhiệm với con vẫn còn đó.

Một lần, khi mang 8.000 nhân dân tệ tiền sinh hoạt đến cho con gái, người đàn ông không ngờ mình lại rơi vào tình huống khó xử. Theo đoạn video được chia sẻ, khi mở cửa nhìn thấy chồng cũ, người phụ nữ tỏ ra vui mừng. Sau khi nhận tiền, cô tìm cách giữ anh lại dùng bữa và bắt đầu nhắc đến chuyện tái hôn.

Cô nói rằng mình đã nhận ra những sai lầm trước đây, thậm chí khẳng định đã không còn chơi mạt chược. Người phụ nữ cũng lấy con gái làm lý do để thuyết phục chồng cũ quay lại. "Anh cho em về nhà được không? Con gái ngày nào cũng nhắc đến anh. Chúng ta tái hôn nhé. Em hứa sẽ không mắc lại những sai lầm trước đây nữa", cô cầu xin.

Con gái sau đó chạy đến ôm bố, dường như cũng mong muốn cha mẹ có thể trở về bên nhau. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh cho rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc và không muốn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. "Thôi đi. Đã ly hôn rồi thì đừng nói những chuyện đó nữa. Nếu có thời gian thì hãy tìm việc làm và tự lo cho cuộc sống", anh nói. Không thuyết phục được chồng cũ, người phụ nữ bất ngờ quỳ xuống, ôm lấy chân anh và tiếp tục cầu xin.

Cô cho rằng bản thân đã lớn tuổi, không còn dễ dàng tìm được người mới và đặt câu hỏi nếu chồng cũ không chăm sóc thì ai sẽ lo cho mình. Cô cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng việc tái hôn sẽ tốt cho con gái.

Trước sự cầu xin của vợ cũ, người đàn ông dường như có chút mềm lòng khi nhìn con gái. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn quyết định từ chối. Anh cho rằng nếu người phụ nữ không có khả năng chăm sóc con, anh có thể đón con gái về nuôi thay vì lựa chọn tái hôn.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhận nhiều bình luận trái chiều. Một số người cho rằng người phụ nữ chỉ tìm đến chồng cũ khi cuộc sống bên ngoài không như mong muốn. Sau khi mất đi cuộc sống ổn định, cô mới nhận ra những gì mình từng có và muốn quay lại. Một số ý kiến khác lại cho rằng chuyện hôn nhân vốn phức tạp, đặc biệt khi cả hai đã có con. Nếu những nguyên nhân dẫn đến ly hôn thực sự được giải quyết, việc tái hợp không phải điều không thể. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự thay đổi phải được chứng minh bằng hành động thay vì chỉ những lời hứa.

Trong trường hợp này, người chồng dù đã ly hôn vẫn đều đặn chu cấp cho con gái. Điều đó cho thấy việc kết thúc quan hệ vợ chồng không đồng nghĩa với việc anh từ bỏ trách nhiệm của một người cha.

Câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: một cuộc hôn nhân tan vỡ liệu có thể được hàn gắn chỉ bằng một lời cầu xin?

Có lẽ câu trả lời phụ thuộc vào nguyên nhân khiến hai người chia tay và những gì mỗi người đã làm sau đó. Nếu những vấn đề cũ vẫn còn nguyên, việc quay lại rất dễ khiến cả hai tiếp tục rơi vào vòng lặp trước đây. Ngược lại, nếu một người thực sự muốn tái hợp, điều cần thiết không chỉ là nói rằng mình đã thay đổi. Họ cần chứng minh bằng cuộc sống thực tế, bằng cách tự chủ hơn, có trách nhiệm hơn và từng bước lấy lại niềm tin đã mất.

Hôn nhân vốn không chỉ cần tình cảm mà còn đòi hỏi sự tôn trọng, trách nhiệm và khả năng cùng nhau vượt qua những vấn đề trong cuộc sống. Khi niềm tin đã đổ vỡ, việc xây dựng lại càng cần nhiều thời gian hơn.

Đôi khi, điều khó nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là nói lời chia tay, mà là chấp nhận rằng có những mối quan hệ dù từng rất quan trọng cũng không thể trở lại như ban đầu.

Với người phụ nữ trong câu chuyện, có lẽ bài học lớn nhất không nằm ở việc có thể thuyết phục chồng cũ tái hôn hay không, mà là bắt đầu tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Còn với người đàn ông, lựa chọn của anh cho thấy dù vẫn có thể yêu thương và chăm lo cho con gái, anh không nhất thiết phải quay lại một cuộc hôn nhân mà bản thân đã quyết định kết thúc.