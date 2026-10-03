Xem ngay lịch âm dương hôm nay 3/10

Trong một lần về phép, người lính Nguyễn Văn Thiềng gặp cô thanh niên xung phong Hồ Thị Thắng. Tình yêu nảy nở, họ hẹn nhau sẽ về chung một nhà khi đất nước hòa bình. Nhưng ngày người lính trở về thì đôi mắt không còn, sức khỏe bị tổn hại đến 95%. Không muốn người mình thương khổ, Thiềng khuyên người yêu tìm hạnh phúc mới. Nhưng cô gái trẻ vẫn son sắt một lời thề với người lính mù.