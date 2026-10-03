6 công thức đồ uống hỗ trợ giảm cân, đẹp da, chống lão hóa

1. Nước hạt chia chanh tươi giảm cân và đẹp da

Nội dung 1. Nước hạt chia chanh tươi giảm cân và đẹp da 2. Sữa chua hạt chia ca cao 3. Trà xanh chanh mật ong 4. Nước ép cần tây táo xanh dưa chuột 5. Sinh tố bơ việt quất hạt lanh 6. Sữa nghệ hạnh nhân

Đây là công thức chế đồ uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả giảm cân và tốt cho da. Gel chất xơ từ hạt chia giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, tạo cảm giác no lâu, kết hợp với chanh tươi giúp bổ sung vitamin C tự nhiên giúp da sáng hồng.

Nguyên liệu: 01 thìa hạt chia, 1/2 quả chanh, 300 ml nước lọc.

Cách làm: Cho hạt chia vào nước lọc, khuấy đều và để khoảng 15 phút cho hạt chia nở tạo lớp gel. Vắt thêm chanh tươi (có thể thêm chút ít đường), khuấy nhẹ và dùng ngay.

2. Sữa chua hạt chia ca cao

Sữa chua hạt chia ca cao. Ảnh: AI

Hạt chia giàu chất xơ và acid béo omega-3, kết hợp cùng bột ca cao nguyên chất giàu hợp chất flavanol chống oxy hóa. Sữa chua không đường cung cấp lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, tạo độ ngậy tự nhiên mà không gây tích tụ mỡ thừa.

Nguyên liệu: 01 hộp sữa chua không đường, 01 thìa canh hạt chia, 01 thìa cà phê bột ca cao nguyên chất, 50 ml nước ấm.

Cách làm: Ngâm hạt chia vào nước ấm khoảng 15 phút cho nở mềm. Trộn đều bột ca cao với sữa chua không đường, sau đó đổ phần hạt chia đã nở vào, khuấy nhẹ, phù hợp dùng trong bữa ăn nhẹ.

3. Trà xanh chanh mật ong

Trà xanh chứa hàm lượng cao epigallocatechin gallate (EGCG) - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Thêm một chút chanh tươi giúp bổ sung vitamin C, thúc đẩy tổng hợp collagen cho làn da khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 5 g lá trà xanh tươi (hoặc 1 túi lọc trà xanh), 1/2 quả chanh, 01 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Cách làm: Hãm trà xanh với 200 ml nước nóng (khoảng 80°C) trong 5 phút. Để trà nguội rồi vắt chanh và thêm mật ong, khuấy đều.

4. Nước ép cần tây táo xanh dưa chuột

Công thức nước ép xanh này giàu kali, vitamin K và chất xơ hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giảm tình trạng tích nước và duy trì độ ẩm cho làn da.

Táo xanh tạo độ ngọt tự nhiên giúp ly nước ép dễ uống hơn mà không làm tăng nhanh đường huyết.

Nguyên liệu: 2 nhánh cần tây lớn, 1/2 quả táo xanh, 1/2 quả dưa chuột.

Cách làm: Rửa sạch các nguyên liệu, cắt nhỏ và cho vào máy ép lấy nước. Uống ngay sau khi ép để giữ trọn vitamin và chất chống oxy hóa.

5. Sinh tố bơ việt quất hạt lanh

Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh cùng vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da. Việt quất đứng đầu trong các loại quả mọng về hàm lượng anthocyanin giúp chống lão hóa trong khi hạt lanh bổ sung chất xơ và omega-3 thực vật hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Nguyên liệu: 1/3 quả bơ chín, 50 g việt quất tươi (hoặc đông lạnh), 01 thìa cà phê bột hạt lanh, 100 ml sữa hạt không đường.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy sinh tố xay nhuyễn mịn, dùng vào bữa phụ hoặc bữa sáng nhẹ.

6. Sữa nghệ hạnh nhân

Curcumin trong củ nghệ là hoạt chất được nghiên cứu rộng về tác dụng chống viêm, chống oxy hóa tự nhiên giúp làm sáng da. Khi kết hợp với sữa hạnh nhân giàu vitamin E và magie, đồ uống này không chỉ hỗ trợ giữ dáng mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nguyên liệu: 200 ml sữa hạnh nhân không đường, 1/2 thìa cà phê tinh bột nghệ, một chút bột tiêu đen (giúp tăng hấp thu curcumin).

Cách làm: Đun ấm sữa hạnh nhân, cho tinh bột nghệ và tiêu đen vào khuấy tan hoàn toàn. Dùng ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Lưu ý: Để các loại đồ uống phát huy tối đa công dụng giảm cân, nên ưu tiên nguyên liệu tươi, không thêm đường tinh luyện hay sữa đặc. Ngoài ra cần kết hợp với chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý để duy trì vóc dáng và sức khỏe làn da.