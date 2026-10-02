[Video] Ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại Việt Nam
Một em bé đã chào đời, chỉ nặng 900 gram. Hai em khác vẫn còn trong bụng mẹ. Từ thời điểm ấy, tại Bệnh viện Đại học Phenikaa bắt đầu 36 giờ đặc biệt - một cuộc chạy đua để giữ thêm từng giờ sống trong bụng mẹ cho hai thai nhi cực non.
Đây là một thai kỳ đặc biệt hiếm gặp ngay từ đầu. Sau 12 tuần người mẹ thực hiện IVF, hai phôi phát triển thành ba thai. Đến ngày 11/6, thai phụ mang tam thai ở 27 tuần 6 ngày nhập viện trong tình trạng vỡ buồng ối của 1 thai nhi. Trước tình huống sản khoa đặc biệt phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ca-sinh-ba-khac-ngay-dau-tien-tai-viet-nam-post992644.html