[Video] Ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại Việt Nam

Đây là một thai kỳ đặc biệt hiếm gặp ngay từ đầu. Sau 12 tuần người mẹ thực hiện IVF, hai phôi phát triển thành ba thai. Đến ngày 11/6, thai phụ mang tam thai ở 27 tuần 6 ngày nhập viện trong tình trạng vỡ buồng ối của 1 thai nhi. Trước tình huống sản khoa đặc biệt phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu.

PV