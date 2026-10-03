Pông Chuẩn: Chồng tôi bị xe bán tải cán vỡ xương chậu ở phim trường 'Trại buôn người'

Khoảng 1 tháng trước khi ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tùng Mint bị xe bán tải cán ngang người trên phim trường Trại buôn người, vỡ các đốt sống S1, S2, S3 cùng xương chậu. Vợ anh, stylist Pông Chuẩn, có mặt ngay tại hiện trường.

Tôi chỉ khóc khi mọi chuyện đã ổn

- Có mặt ngay lúc chồng gặp tai nạn, chị đã nhìn thấy gì và 2 vợ chồng nói gì với nhau khi đó?

Khi tôi chạy xuống, mọi người đã lật được xe ra. Khung cảnh lúc ấy khiến tôi tưởng mình đang ở trong phim. Anh Tùng nằm giữa đống đất, người đầy vết thương, không biết vết nào là thật, vết nào là hóa trang. Thấy tôi, anh ngước lên nhìn. Anh thở không ra hơi nhưng chẳng hiểu sao trong ánh mắt 2 vợ chồng nhìn nhau lúc đó, tôi hiểu trọn vẹn điều anh muốn nói: "Anh xin lỗi, phải làm gì bây giờ?". Điều đó càng khiến tôi phải bình tĩnh vì mình phải là chỗ dựa cho chồng.

- Bác sĩ có nói với chị về nguy cơ liệt của ông xã và nằm gần 2 tháng trên giường, anh sợ điều gì nhất?

Ban đầu, các bác sĩ không nói đến nguy cơ liệt mà chỉ nói về tình trạng gãy xương. Phác đồ ai cũng đưa ra là anh phải nằm im ít nhất 2 tháng, sang tháng thứ 3 mới có thể ngồi dậy, vận động nhẹ, còn muốn chơi thể thao phải sau 1 năm. Sau này, tôi tìm được một bác sĩ riêng. Chụp MRI kỹ ở nhiều góc, bác sĩ nói chúng tôi may mắn, vì chiếc xương gãy chỉ cần xê dịch khoảng nửa centimet là chèn lên dây thần kinh và anh sẽ liệt.

Anh Tùng là người không bao giờ chia sẻ cảm xúc thật. Khi ấy, 2 vợ chồng chỉ bảo nhau lạc quan, tôi tìm mọi phương pháp điều trị và những bác sĩ giỏi nhất cho anh. May mắn là cả 2 đều mạnh mẽ, tích cực, bên cạnh có gia đình, xung quanh có bạn bè. Có lẽ nhờ vậy anh hồi phục nhanh hơn nhiều.

Tùng Mint được khen ngợi nhờ vai diễn trong phim "Trại buôn người"

- Tùng Mint kể suốt thời gian hồi phục, chị chưa một lần để anh thấy mình khóc, còn tóc chị bạc gần một nửa chỉ trong 1 tháng. Chị giấu nước mắt ở đâu?

Anh ấy chỉ nằm một chỗ làm sao thấy tôi khóc được! Trên truyền hình, tôi có thể mít ướt vì những chuyện nhỏ, thậm chí xem phim Hàn Quốc cũng khóc. Nhưng khi biến cố ập đến, tôi hiểu mình còn công việc, còn con cái, cả gia đình phụ thuộc vào mình. Với chuyện lớn, tôi chỉ khóc khi mọi thứ đã ổn, lúc có thời gian để nghĩ lại. Khi đó khóc vì thương chồng thôi.

- Khi bố gặp nạn, Mỡ 8 tuổi, Nghệ 7 tuổi, chị giải thích với các con thế nào?

Tôi chỉ nói với các con ba bị tai nạn. Tôi nghĩ không chỉ mình bạc nửa đầu mà các con cũng như lớn hẳn lên. Có một buổi sáng, tôi còn chưa tỉnh ngủ thấy Mỡ đi vào phòng, mang khăn và nước ấm lau mặt cho ba, làm trong im lặng. Bình thường việc đó tôi làm khi thức dậy, hôm ấy Mỡ làm chắc để mẹ được ngủ thêm một chút. Có lúc 2 đứa còn quay lại an ủi, động viên ba mẹ nữa.

Pông Chuẩn và Tùng Mint tại sự kiện ra mắt phim.

Chồng bị trói khổ sở, vợ quần là áo lượt đứng nhìn

- "Trại buôn người" lần đầu Pông Chuẩn đóng phim, lại đối đầu với chồng. Điều gì khiến chị nhận vai và cảnh nào khó nhất?

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đóng phim, lại là phim điện ảnh. Tôi nhận lời vì muốn hiểu công việc của chồng hơn. Khi làm diễn viên, tôi mới hiểu vì sao mỗi lần tham gia dự án mới anh Tùng đặt hết tâm trí vào nhân vật. Những ngày quay, ở nhà 2 vợ chồng ít nói chuyện nhưng không khí vẫn bình thường.

Cảnh khó nhất với tôi là lúc nhìn lên chiếc xe 45 chỗ và cười. Cảnh đó không thoại, không hành động, rất ngắn nhưng tôi phải cười đi cười lại không biết bao nhiêu kiểu để lấy được 3 giây ấy. Hai vợ chồng ở 2 tuyến khác nhau nên lịch quay ít trùng, chỉ có duy nhất một phân đoạn gần cuối phim đứng chung khung hình. Hôm đó, cả đoàn cười và trêu 2 vợ chồng vì chồng bị trói khổ ơi là khổ, còn vợ quần là áo lượt đứng giương mắt nhìn.

- Vì sao chị gọi việc để anh tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" là quyết định khó nhất?

Anh vốn là người vận động thường xuyên, lại đặt mục tiêu chỉ hơn 1 tháng sau tai nạn phải tham gia chương trình nên sự tiến bộ phải tính bằng ngày, bằng giờ. Tôi rất sợ khi anh vận động mạnh, chiếc xương gãy sẽ di chuyển đến vùng không an toàn nên để anh đi thi là quyết định khó nhất của tôi. Hiện anh đã đi lại và tập thể thao nhẹ nhưng nhảy hay chơi các môn mạnh như boxing, bơi, lặn, lướt ván thì chưa và chắc cũng không thể khỏe như trước.

- Khi anh Tùng phải dừng chân ở Anh trai vượt ngàn chông gai, ở nhà ai buồn hơn?

Tất nhiên anh Tùng buồn hơn tôi nhiều. Những năm gần đây, anh chỉ làm nghề trong im lặng, một phần vì sợ khi quay lại, mọi người chú ý nhiều hơn, những lời tiêu cực nặng nề về chuyện cũ sẽ làm tổn thương gia đình. Anh tự ti, không dám thể hiện mình. Gặp những người anh em trong chương trình và những người yêu thương mình, anh như sống lại. Vậy nên mùa hè này thực ra đã quá đẹp với cả 2 chúng tôi.

Pông Chuẩn và Tùng Mint rất sành điệu từ đời thường đến các sự kiện.

Từ tình yêu thành tình thân

- Năm 2017, chuyện chị công khai muốn "xin giống" Tùng Mint để làm mẹ đơn thân từng gây xôn xao. Gần 9 năm sau, chị nhìn lại thế nào?

Ai cũng có một thời tuổi trẻ với những suy nghĩ chưa chín chắn. Giờ nhìn lại phát ngôn thời điểm đó, tôi thấy xấu hổ và hối hận. Sau 9 năm bên nhau, tôi nhận ra không gì hạnh phúc bằng việc những đứa trẻ có một gia đình đầy đủ. Có thể tôi đã làm những điều chưa đúng nhưng việc anh Tùng là một người bố tuyệt vời, một người đàn ông yêu gia đình, chưa bao giờ sai.

- Từng chứng kiến chị mổ sinh Nghệ, năm nay đến lượt chị chăm anh trên giường bệnh. Tùng Mint từng thừa nhận có lúc "chênh vênh" khi vợ mang bầu. Những điều đó thay đổi cuộc hôn nhân ra sao?

Tôi nghĩ không riêng gì chúng tôi, bất cứ cặp vợ chồng nào chứng kiến người thân trải qua sinh tử hay tận tay chăm nhau trên giường bệnh, đều sẽ gắn bó hơn. Khi nhận ra mình là người đầu tiên phải có trách nhiệm với người kia, người ta sẽ trưởng thành hơn. Từ tình yêu, giờ đã là tình thân. Ý nghĩa của hôn nhân có lẽ là thế.

Mỗi nhà mỗi cảnh, khó có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo. Đến giờ này vẫn còn ở với nhau đã là câu trả lời rõ ràng. Sau này là chuyện của sau này, hiện tại chúng tôi vẫn đang cùng nhau hoàn thiện bản thân, cùng học những bài học để trưởng thành.

- Gia đình chị từng đảo vai: chồng lui về hậu phương, vợ đi làm kiếm tiền. Sự sắp xếp đó có tạo áp lực?

Giai đoạn đó, anh Tùng không hẳn là nghỉ làm chỉ tạm gác đam mê nghệ thuật để tôi được ra ngoài, thoải mái làm điều mình thích. Anh hiểu với một người phụ nữ yêu công việc như tôi, ở nhà quá lâu sau sinh sẽ gây áp lực và căng thẳng. Được đi làm là liều thuốc với tôi, còn ánh nhìn của người ngoài chưa bao giờ là vấn đề.

Pông Chuẩn bên 2 con trai.

- Hai vợ chồng có "luật ngầm" cãi nhau không ai được bỏ ra khỏi nhà. Luật đó từng bị phá chưa?

Dù có luật như vậy, tôi từng giận anh Tùng đến mức rời khỏi nhà vì những xung đột vợ chồng như hầu hết các gia đình khác thôi. Khi giận, tôi không làm ầm lên, chỉ cần một không gian để bình tĩnh và sắp xếp lại bản thân. Đến ngày thứ 3, anh nằng nặc đòi sang đón về và xin lỗi. Nhưng vợ chồng đôi khi cũng nên có những khoảng lặng, cho nhau thời gian thực sự nghiêm túc nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

- Bố là diễn viên, vũ công, mẹ là stylist, người mẫu, chị có muốn các con theo nghệ thuật?

Tôi không ưu tiên việc các con theo nghệ thuật nhưng vẫn cho 2 bạn thử sức với vẽ, piano, trống và học nhảy vào cuối tuần, dịp nghỉ hè còn lại đi học bình thường. Mẹ đóng vai ác nên thỉnh thoảng ba cho con chơi game hay xem tivi quá nhiều là cả 3 cùng bị mắng. Chuyện này 2 vợ chồng bất đồng khá nhiều và đến giờ vẫn chưa thỏa hiệp được.

Hậu trường hài hước Tùng Mint trong phim "Trại buôn người":

Ảnh, video: FBNV