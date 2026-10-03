Xuất hiện 2 ca mắc sốt xuất huyết, Kỳ Xuân chủ động phòng chống

Ngày 28/9, qua phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm, Trạm Y tế xã Kỳ Xuân nhận được thông báo từ cơ quan chuyên môn, bệnh nhân T.K.Ch. (SN 2024) trú tại thôn Hòa Bình (Kỳ Xuân) bị sốt xuất huyết. Đến ngày 1/10, trạm tiếp tục nhận được thông báo, bệnh nhân P.C.V. (SN 2012) ở thôn Đông Sơn cũng bị sốt xuất huyết.

Nhân viên Trạm Y tế phun hóa chất diệt muỗi tại nhà người bệnh.

Trước thông tin trên, Trạm Y tế xã đã nhanh chóng triển khai điều tra dịch tễ. Qua đó đã xác định, trước khi bị sốt xuất huyết 2-3 ngày, các bệnh nhi này đều có biểu hiện sốt cao, đau đầu, chán ăn, mỏi cơ…; không đi xa về. Sau đó, các cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh khám, điều trị.

Phun hóa chất diệt muỗi ở các gia đình có bệnh nhân sốt xuất huyết.

Song song với việc điều tra dịch tễ, cán bộ, y bác sỹ Trạm Y tế xã Kỳ Xuân đã trực tiếp có mặt tại địa bàn, phối hợp các thôn có người bị bệnh triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan diện rộng.

Bác sỹ Phạm Văn Nga – Phụ trách Trạm Y tế xã Kỳ Xuân cho biết: “Đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn tiến hành điều tra ca bệnh, xác định nguy cơ và giám sát khu vực xung quanh nhà bệnh nhân. Chúng tôi tăng cường công tác giám sát, tiếp tục điều tra bệnh nhân tại các thôn nhằm phát hiện sớm ca bệnh. Báo cáo tình hình dịch hằng ngày cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã để có biện pháp xử lý kịp thời. Cử cán bộ trực dịch 24/24h; thường trực tại xã để chỉ đạo và đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp triển khai tốt công tác phòng, chống dịch".

Người dân thôn Đông Sơn dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, tạo môi trường sạch sẽ.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh, phun hóa chất diệt muỗi ở các khu vực có ca bệnh.

Ngoài ra, chính quyền yêu cầu các thôn thường xuyên giám sát chặt chẽ ở địa bàn dân cư có các trường hợp có dấu hiệu bệnh để báo cáo, từ đó lên kế hoạch khoanh vùng dập dịch, điều trị kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng.

Chính quyền địa phương, ngành y tế khuyến cáo người dân loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước đọng, thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, thời điểm thời tiết còn nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, ngành y tế khuyến cáo, người dân cần thực hiện ngủ màn, vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước đọng, thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy. Khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị kịp thời.