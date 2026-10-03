Chuyện tình son sắt của vợ chồng thương binh mù

Son sắt một lời thề

Nhiều năm qua, người dân ở xã Quỳnh Châu (Nghệ An) đều biết đến chuyện tình của thương binh mù hai mắt Nguyễn Văn Thiềng (77 tuổi) và người vợ khỏe mạnh Hồ Thị Thắng (73 tuổi). Đi qua nhiều gian khổ, vất vả nhưng tình yêu của ông bà càng bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khi đôi mắt mình vẫn sáng, ông Thiềng dù có chút tiếc nuối nhưng không khỏi tự hào vì đã góp phần bảo vệ Tổ quốc. Năm 1969, khi mới 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thiềng gác lại cơ hội vào Trường Đại học Tổng hợp, khoa Văn, lên đường nhập ngũ. Người lính ấy được biên chế vào Tiểu đoàn 31, Quân khu 4, chiến đấu tại mặt trận Bình - Trị - Thiên, sau đó được điều vào chiến trường Tây Nam Bộ.

Trong một lần về phép, người lính vừa tròn đôi mươi gặp cô gái cùng quê Hồ Thị Thắng. Cuộc gặp định mệnh ấy đã giúp hai con người cùng chung lý tưởng cách mạng thêm hiểu nhau. Thế rồi, tình yêu của họ nảy nở trong những ngày đất nước còn vang tiếng súng. Cả hai hứa hẹn cưới nhau khi đất nước hòa bình. Niềm vui nhân lên khi chuyện tình của họ được gia đình hai bên đồng ý, tác hợp.

Ông Nguyễn Văn Thiềng trở về từ chiến trường với đôi mắt mù và thương tật nặng. Ảnh: Kim Long

Năm 1971, chiến sĩ Thiềng bắn súng được 27 điểm, được thủ trưởng đơn vị tặng cho quyển sổ tay. Người lính ấy không dám dùng mà gửi về tặng cho người yêu. Đó cũng là cuốn sổ cô gái dùng để viết lại những dòng nhật ký nhớ người yêu. Đến nay, sau hơn 50 năm, cuốn sổ ấy vẫn được vợ chồng ông Thiềng cất giữ cẩn thận dù nhiều tờ giấy đã ố vàng do thời gian.

Hôm chúng tôi đến nhà, bà Thắng do đang đi chăm cháu nên vắng nhà. Qua điện thoại, bà kể vẫn nhớ như in những ngày tháng đôi mươi. Ngày đó, thư từ chiến trường quý lắm. Lo sợ thất lạc nên cứ nhận được thư là bà chép lại để lưu giữ kỷ niệm.

Quay lại với hành trình đi lính của ông Tiềng, năm 1972, trong một trận đánh vào căn cứ địch ở Hiệp Hòa (Long An), ông bị thương nặng ở đầu, mắt bị tổn thương. Không kịp rút cùng đồng đội, ông rơi vào tay địch. Dù bị địch tra tấn để moi thông tin nhưng ông vẫn một lòng trung thành với cách mạng. Sau đó, người lính ấy bị giam tại xà lim Hố Nai, Biên Hòa. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ông được trao trả tù binh.

Ngày trở về, người lính không còn là chàng trai khỏe mạnh khi đôi mắt bị mù hẳn, sức khỏe bị tổn hại 95%. Ông kể, lúc ấy buồn lắm vì xung quanh chỉ là màu tối. Rồi ông lo nghĩ về cuộc đời sau này của mình thế nào khi không còn đôi mắt.

Cuốn sổ bà Hồ Thị Thắng chép lại những lá thư người yêu gửi từ chiến trường từ nhiều năm trước trở thành kỷ vật quý. Ảnh: Kim Long

Còn với cô gái trẻ ở nhà, khi nghe tin người yêu trở về liền bắt xe đi tìm. Bà đến nhiều bệnh viện tìm gặp người yêu nhưng không được. Còn ông Thiềng, sau những ngày điều trị, cũng không dám viết thư về quê dù rất nhớ người yêu. “Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cô ấy nhưng tôi không dám liên lạc về. Bởi tôi nghĩ mình thương tật thế này nếu tiếp tục thì chỉ làm khổ cô ấy”, ông Thiềng chia sẻ.

Một thời gian sau, ông nhờ người viết thư về và khuyên người yêu đi lấy chồng, đừng chờ ông nữa. Nhưng suốt những năm chiến tranh, người con gái vẫn chờ và không thay đổi quyết định. Tháng 8/1975, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Vun đắp hạnh phúc bằng sự thấu hiểu

Đám cưới diễn ra sau ngày đất nước thống nhất. Từ đó, hai vợ chồng bước sang cuộc sống mới. Thế nhưng, cuộc sống gia đình với một người thương tật nặng là điều không hề dễ dàng. Ông tiếp tục điều trị các biến chứng do vết thương, còn bà vừa chăm chồng, vừa lo cuộc sống gia đình khi 5 đứa con lần lượt ra đời.

Năm 1991, ông được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Nhưng sau thời gian sinh sống ở đó, thương vợ một mình chăm sóc các con, ông Thiềng xin trung tâm xin trở về nhà. Ông chia sẻ: Tôi nghĩ vợ đã hy sinh cho mình quá nhiều. Tôi không thể để cô ấy vừa chăm chồng, vừa một mình nuôi con mãi được nên quyết định về sống cùng để san sẻ với bà phần nào đó công việc hằng ngày, hơn hết là động viên tinh thần vợ con.

Từ đó, hai vợ chồng lặng lẽ nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ. Chồng mù hai mắt, bà Thắng trở thành đôi mắt của chồng. Hàng ngày, bà dìu ông đi lại, kể cho ông nghe những điều mình nhìn thấy và tận tình chăm sóc người chồng thương binh mỗi khi trái gió trở trời.

Bức ảnh kỷ niệm ông Thiềng gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011. Ảnh: Kim Long

Còn ông Thiềng, dù không thể làm được nhiều việc, vẫn tìm cách đồng hành cùng vợ. Những khi gia đình gặp khó khăn, ông lại động viên tinh thần vợ, phụ vợ dạy bảo con cái nên người.

Hơn nửa thế kỷ qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Thiềng vẫn đồng hành cùng nhau. Chiến tranh đã lấy đi ánh sáng trong đôi mắt ông Thiềng, để lại những thương tật không thể chữa lành. Nhưng có một điều chiến tranh không lấy được, đó là lời hẹn ước, là tình yêu năm nào. Họ đã viết lên chuyện tình đẹp dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan.