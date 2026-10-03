Trái cây tươi hay đông lạnh tốt cho sức khỏe hơn?

Xét về giá trị dinh dưỡng, trái cây đông lạnh không hề thua kém trái cây tươi, thậm chí một số loại còn có thể giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Trái cây đông lạnh vẫn giữ được nhiều chất dinh dưỡng. (Ảnh: Getty Images)

Trái cây đông lạnh có bổ dưỡng như trái cây tươi?

Quan niệm cho rằng trái cây đông lạnh kém lành mạnh hơn trái cây tươi không hoàn toàn chính xác. Trái cây đông lạnh vẫn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Trong một số trường hợp, hàm lượng vitamin C và vitamin E trong trái cây đông lạnh thậm chí có thể cao hơn một chút so với trái cây tươi.

Các loại quả mọng đông lạnh cũng có thể chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn quả mọng tươi. Tuy nhiên, lượng chất này có thể giảm dần sau vài tháng bảo quản trong tủ đông.

Nhìn chung, cả trái cây tươi và đông lạnh đều là những lựa chọn tốt để bổ sung dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi vào chế độ ăn hằng ngày. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng thêm khoảng 100 gram trái cây mỗi ngày có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, bệnh tim và tiểu đường.

Trái cây tươi và đông lạnh có ưu điểm gì?

Một trong những lợi thế lớn nhất của trái cây đông lạnh là thời gian bảo quản dài. Các loại quả mọng thường được đông lạnh ngay trong thời điểm đạt độ tươi ngon nhất, sau đó có thể được bảo quản trong tủ đông khoảng một năm hoặc lâu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình ít ăn trái cây hoặc thường xuyên để trái cây tươi bị hỏng trước khi sử dụng hết.

Ngược lại, trái cây tươi thuận tiện hơn trong những tình huống cần một món ăn nhanh. Bạn có thể ăn trực tiếp, cho vào hộp cơm trưa hoặc mang theo khi đi làm, đi học và di chuyển.

Giá cả cũng là một điểm khác biệt. Trái cây tươi, đặc biệt là các loại quả mọng mua trái mùa, thường đắt hơn do nguồn cung, nhu cầu, chi phí vận chuyển và nhiều yếu tố khác.

Đông lạnh có làm trái cây mất ngon?

Về dinh dưỡng, trái cây đông lạnh vẫn là lựa chọn tốt, nhưng hương vị và kết cấu có thể thay đổi sau khi rã đông. Trong quá trình đông lạnh, các tinh thể băng hình thành bên trong trái cây có thể làm tổn thương thành tế bào. Khi rã đông, cấu trúc này không còn giữ được như ban đầu, khiến một số loại quả, chẳng hạn việt quất, trở nên mềm hơn.

Vì vậy, trái cây đông lạnh sau khi rã đông đôi khi có kết cấu nhão hoặc hương vị kém tươi hơn so với trái cây mới mua.

Nếu được bảo quản liên tục ở 0 độ F (-17,8 độ C) hoặc thấp hơn, trái cây đông lạnh có thể được giữ trong thời gian rất dài mà không nhất thiết trở nên mất an toàn.

Để duy trì chất lượng tốt nhất, nên sử dụng trong khoảng 10-18 tháng. Sau thời gian này, trái cây dễ bị cháy lạnh và xuất hiện những thay đổi về chất lượng, ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu.

Một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cũng có thể giảm sau khoảng 8 tháng bảo quản đông lạnh. Trái cây tươi thường có thời gian sử dụng ngắn hơn đáng kể. Chẳng hạn, quả mâm xôi có thể chỉ giữ được độ tươi ngon khoảng 3 ngày trong tủ lạnh. Một số loại khác có thể bảo quản lâu hơn nếu được giữ đúng cách. Táo có thể duy trì độ tươi ngon tới khoảng 6 tuần kể từ ngày mua khi được bảo quản trong tủ lạnh.

Trái cây đóng hộp có phải lựa chọn tốt?

Ngoài trái cây tươi và đông lạnh, trái cây đóng hộp cũng là một cách thuận tiện để bổ sung trái cây vào chế độ ăn. Trái cây đóng hộp thường có giá phải chăng và cũng có thể là lựa chọn lành mạnh, nhưng người tiêu dùng cần chú ý đến lượng đường bổ sung trong sản phẩm.

Một cốc cocktail trái cây đóng hộp ngâm trong siro đặc có thể chứa gần 20 gram đường bổ sung, tương đương khoảng 5 thìa cà phê. Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim mạch.

Trong khi đó, trái cây đông lạnh thường không chứa đường bổ sung. Nếu chọn trái cây đóng hộp, nên ưu tiên những sản phẩm được ngâm trong 100% nước ép trái cây nguyên chất thay vì các loại chứa siro nhiều đường.

Trái cây đông lạnh không nhất thiết phải rã đông rồi ăn trực tiếp. Bạn có thể sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau: xay cùng sinh tố hoặc đồ uống protein, làm mứt hoặc thạch tại nhà, thêm quả mọng vào bánh muffin và bánh mì, trộn với sữa chua, pudding hạt chia hoặc yến mạch ngâm qua đêm, cho quả mọng đông lạnh lên sữa chua Hy Lạp và thêm một chút mật ong, thả trái cây đông lạnh vào nước lọc hoặc nước có ga để tăng hương vị, hoặc sử dụng trong các loại mocktail và cocktail.