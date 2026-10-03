Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 lấy chồng xa 600km vì một lời hứa hẹn

Nên duyên nhờ sự đồng cảm

Cao vỏn vẹn 1m28, hành trình ổn định cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc của Phan Thị Phương (SN 1994, quê ở phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) không mấy dễ dàng.

Phương mắc chứng suy tuyến yên, thiếu hormone tăng trưởng nên ở tuổi 32, dáng người chị vẫn nhỏ nhắn như đứa trẻ.

Mặc cảm ngoại hình, chị sống thu mình suốt những năm đi học. Đến khi 20 tuổi, chị quyết học nghề, tìm một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân.

“Tôi bỏ qua mọi ánh nhìn, lăn lộn bán quần áo ở vỉa hè, rồi livestream bán hàng trực tuyến… Sau đó, tôi vào trung tâm nghị lực sống ở Hà Nội để học nghề chỉnh sửa ảnh.

Tại đây, tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình – điều mà trước nay chưa dám nghĩ đến”, Phương chia sẻ.

Cặp đôi tí hon nên duyên nhờ sự đồng cảm và thấu hiểu

Chàng trai đó là Hồ Viết Nhựt (SN 1991, xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) – người có cùng hoàn cảnh với Phương. Anh bị suy tuyến yên nên chiều cao dừng lại ở 1m43.

Năm 2020, hai người biết nhau qua mạng xã hội nhưng phải 2 năm sau, họ mới chính thức trò chuyện. Hôm ấy, Phương đăng dòng chia sẻ buồn, Nhựt đồng cảm nên vào an ủi.

Họ tìm thấy sự thấu hiểu ở nhau nhưng vì khoảng cách, Phương không dám nghĩ xa xôi.

Cũng trong năm đó, Nhựt quyết định ra Hà Nội học nghề ở trung tâm nghị lực sống. Phương cùng 2 người bạn nữa ra sân bay đón.

Lần đầu gặp gỡ, Nhựt càng thêm yêu mến cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Còn Phương khi ấy mới dám nghĩ xa hơn về mối quan hệ này.

Cặp đôi kết hôn sau 2 năm tìm hiểu

“Nếu anh ấy là người bình thường, có lẽ tôi không dám mở lòng bởi tôi biết, mình không thể hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác.

May mắn, chúng tôi có cùng hoàn cảnh nên thấu hiểu nhau, xác định đến với nhau vì yêu thương chứ chẳng vì điều gì khác”, Phương chia sẻ.

“Bằng mọi giá phải cưới được cô ấy”

Tình yêu của cặp đôi tí hon ngày càng sâu đậm trong những năm tháng học tập, làm việc tại Hà Nội.

Nhựt dịu dàng, quan tâm đến Phương từng chút một. Mỗi lần đi ăn, anh đều gắp miếng ngon cho cô. Mỗi khi đi dạo, anh đều kéo bạn gái đi phía trong, còn mình đi bên ngoài che chắn.

Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến tình cảm Phương dành cho chàng trai này lớn dần.

Cặp đôi có đám cưới trọn vẹn và hạnh phúc

Về phía mình, Nhựt biết rõ anh phải cưới được cô gái Quảng Ninh làm vợ sau một biến cố về sức khỏe.

“Năm đó, tôi mắc COVID-19, sức khỏe suy sụp đến mức bác sĩ phải gọi người nhà từ Đà Nẵng đến để lo liệu.

Lúc tôi ốm yếu nhất, Phương không từ bỏ. Cô ấy nhỏ bé, yếu ớt nhưng mỗi ngày đều đến viện chăm sóc tôi sau giờ tan làm. Tôi nhận ra, đây chính là vợ của mình, bằng mọi giá phải cưới được cô ấy”, Nhựt kể.

Bố mẹ Nhựt ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi ngay từ đầu. Mẹ của Phương nhiều năm qua luôn lo con gái chịu thiệt thòi khi lấy chồng, khuyên con ở vậy cùng bố mẹ nhưng đến khi gặp Nhựt, họ cũng vui vẻ tác thành cho cặp đôi.

Dẫu vậy, khi nói về đám cưới, Phương vẫn đầy trăn trở. Hai nhà cách nhau 600km, cả hai đều là những người coi trọng gia đình, muốn sống gần bố mẹ. Phương lo lắng, họ không thể thống nhất được nơi ở sau khi kết hôn.

Phương và Nhựt bên bố mẹ hai bên

Và nỗi lo ấy đã được xóa nhòa nhờ một lời hứa hẹn của Nhựt.

“Anh ấy nói, công việc của chúng tôi linh động, sống ở đâu cũng làm việc được. Thế nên sau khi cưới, chúng tôi sẽ sống luân phiên ở Quảng Ninh và Đà Nẵng, 6 tháng thay đổi một lần”, Phương kể.

Thống nhất được chuyện này, cặp đôi vui vẻ bước vào hôn nhân sau đám cưới linh đình được tổ chức vào tháng 7/2024.

Nhà Phương tổ chức 60 mâm cỗ, mời gần 400 vị khách đến chung vui. Nhà Nhựt cũng làm 40 mâm cỗ, mời đông đảo họ hàng, xóm giềng, bạn bè đến tham dự.

“Nhiều người không nhận được thiệp mời cũng đến chúc phúc cho chúng tôi. Đám cưới của cặp đôi tí hon có lẽ lạ và đặc biệt nên mọi người quay chụp rất nhiều”, Nhựt kể.

Hai năm qua, đúng như lời Nhựt đã hứa, cặp đôi sống luân phiên ở Đà Nẵng và Quảng Ninh. Năm ngoái, Phương đón Tết ở nhà chồng, năm nay, cô đang chờ mong được đón Tết ở nhà mẹ đẻ.

Cuộc sống của Phương và Nhựt trở nên vui vẻ, ấm áp hơn kể từ ngày có nhau. Nếu trước đây, Phương từng mông lung mỗi khi nghĩ về tương lai thì giờ đây, sự đồng hành và kề cạnh của Nhựt khiến cô thêm vững tin vào chặng đường phía trước.

“Chúng tôi cùng làm việc tại nhà nên lúc nào cũng có nhau. Thời gian rảnh, hai đứa đi chơi, tận hưởng cuộc sống.

Chúng tôi không nghĩ đến những điều quá xa xôi, chỉ cần hiện tại có nhau là đủ”, Phương tâm sự.

Ảnh: Nhà tí hon Phương Nhựt