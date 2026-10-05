Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Thỏa thuận đạt được tại phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề “Từ khuôn khổ kỹ thuật số đến đầu tư: Ngoại giao hội nhập kỹ thuật số tại châu Phi”. Các bên dự kiến xây dựng văn kiện mang tên “Tài liệu Cairo về niềm tin và hội nhập kỹ thuật số châu Phi”.

Văn kiện hướng tới chuyển các mục tiêu hội nhập kỹ thuật số của châu Phi thành những ưu tiên chung và hợp tác chặt chẽ hơn, đồng thời xác định các thách thức chính đang cản trở tiến trình này. Nội dung thảo luận bao gồm thúc đẩy hội nhập số, thu hút đầu tư, mở rộng thương mại kỹ thuật số và tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong các lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ mới.

Các cuộc thảo luận tập trung thu hẹp khoảng cách giữa việc thông qua các khuôn khổ, chính sách kỹ thuật số với triển khai thực tế ở cấp quốc gia, cũng như nâng cao năng lực của các nước châu Phi trong khai thác cơ hội từ nền kinh tế số phát triển.

Các nước tham gia xây dựng văn kiện gồm Ai Cập, Angola, Burkina Faso, Bờ Biển Ngà, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone và Tanzania. Kết quả dự kiến được trình bày tại Diễn đàn châu Phi Alamein (GO63), diễn đàn hướng tới chuyển hóa các mục tiêu hội nhập của châu Phi thành những quan hệ đối tác về đầu tư, hạ tầng, thương mại và công nghiệp.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong châu Phi, chú trọng phát triển hạ tầng hiện đại, đồng thời tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Phi tại thị trường Ai Cập.

Các đại biểu cho rằng đầu tư vào viễn thông và hạ tầng kỹ thuật số có thể giúp khai thác tốt hơn tiềm năng của nền kinh tế châu Phi trị giá khoảng 3.600 tỷ USD, cũng như nâng tỷ trọng của châu lục trong thương mại toàn cầu. Thương mại nội khối hiện chỉ chiếm khoảng 10-13% tổng kim ngạch thương mại của châu Phi, trong khi nhu cầu tài chính thương mại của khu vực vẫn thiếu khoảng 74 tỷ USD tính đến năm 2025.