Mỹ nhân Thanh Hoá từng lội ruộng đi cấy, lớn lên thành hoa hậu, 24 tuổi lấy thiếu gia nghìn tỷ, làm dâu hào môn

Xuất thân trong một gia đình làm nông ở Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà từng có tuổi thơ gắn với ruộng đồng, bùn đất. Chỉ vài năm sau, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành “phu nhân hào môn”.

Trước khi đăng quang, Đỗ Thị Hà nhiều lần nhắc về những năm tháng tuổi thơ bình dị. Người đẹp Thanh Hóa từng theo bố mẹ ra đồng cấy lúa, phụ giúp việc nhà và trải qua cuộc sống không khác biệt nhiều so với những cô gái ở nông thôn.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà hồi nhỏ.

Sau khi đăng quang, hình ảnh Đỗ Thị Hà diện trang phục làm nông, đi ủng cao su, lấm lem bùn đất được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001. Từ thời đi học, cô đã sở hữu chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa.

Năm 2020, khi đang theo học chuyên ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà bất ngờ đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam. Chung cuộc, cô giành ngôi vị Hoa hậu, đồng thời nhận giải Người đẹp Truyền thông.

Để duy trì vóc dáng, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ cô đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống và tập luyện. Người đẹp hướng tới thân hình đồng hồ cát, đồng thời xây dựng lịch sinh hoạt khoa học với thói quen ngủ trước 23h và thức dậy trước 6h.

Không chỉ chăm chỉ tập luyện, nàng hậu còn yêu thích nhiều bộ môn thể thao như pickleball, golf...

Tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà chính thức thông báo kết hôn với Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của một tập đoàn xây dựng tại Quảng Trị. Trước khi về chung một nhà, cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu và hẹn hò khá kín tiếng.

Đám cưới của Đỗ Thị Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong ngày trọng đại, nàng hậu diện tổng cộng 4 bộ váy cưới được thiết kế riêng, với nhiều chi tiết tinh xảo, tôn lên vẻ ngoài lộng lẫy.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ: “Sau khi kết hôn, tôi nhận ra điều quan trọng là không phải làm tốt điều đã quen, mà là học cách ưu tiên những giá trị, trách nhiệm mới và tương lai chung”.