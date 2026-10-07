Bứt phá hạ tầng, mở đường phát triển

Cầu Phước An kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đã đúc xong nhịp chính. Ảnh: Công Nghĩa

Với vị thế, tư duy và tầm nhìn mới, thành phố đang quyết tâm phấn đấu với tinh thần cao nhất để đạt mức tăng trưởng 11% cùng với mục tiêu thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng trong năm 2026. Việc đạt được những mục tiêu lớn này không chỉ chứng minh cho nội lực và quyết tâm chính trị phát triển của Đồng Nai mà còn giúp thành phố có thêm nguồn lực phát triển lớn mạnh hơn cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Những chuyển biến quan trọng

Đồng Nai đang dần lấy lại được vị thế và tốc độ tăng trưởng vốn có của một địa phương có truyền thống phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương. Từ năm 2025, Đồng Nai đã thể hiện tư duy vượt lên chính mình, chủ động phấn đấu cao hơn so với các chỉ tiêu quan trọng do Chính phủ giao. Đơn cử như năm 2025, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Đồng Nai được giao theo nghị quyết của Chính phủ là 8,5%, thực tế kết quả thực hiện lên tới 9,63%. Hay như chỉ tiêu thu ngân sách, năm 2025 được Chính phủ giao 70 ngàn tỷ đồng nhưng Đồng Nai đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng.

Năm 2026, Đồng Nai đặt ra những mục tiêu lớn hơn, trong đó tăng trưởng GRDP 11% và thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng. Việc thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao và thu ngân sách lớn không phải là chạy theo thành tích mà đang nỗ lực, tạo thêm sức ép cho cả bộ máy phải tăng tốc với tinh thần cao nhất. Nếu không thể hoàn thành những mục tiêu đặc biệt quan trọng này thì nguồn lực đầu tư cho năm 2027 và những năm tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình, với những mục tiêu cao được Thường trực Thành ủy giao và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý III-2026 của thành phố tăng 10,21%, 9 tháng tăng 10,01%. Đây cũng là quý có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của thành phố. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 78,2 ngàn tỷ đồng, thu hút FDI khoảng 2,5 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Những kết quả này là cơ sở để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt", có ý nghĩa quyết định mọi thành bại trong các lĩnh vực, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5, ngày 2-10, đồng chí VŨ HỒNG VĂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh: “Cần đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; hoàn thiện tiêu chí KPI sát từng vị trí, không chấm điểm hình thức, cào bằng. Kịp thời bố trí lại, thay thế theo quy định đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, né tránh trách nhiệm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị, chuyên môn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Sự phát triển của Đồng Nai không chỉ thể hiện qua những con số “biết nói” mà còn là những chuyển biến rất quan trọng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, vốn là những điểm nghẽn rất lớn trong nhiều năm qua. Đồng Nai đang khẩn trương đưa hàng loạt dự án giao thông hàng ngàn tỷ đồng về đích trong năm 2026. Điển hình như đường 25B, đường 25C kết nối trực tiếp vào Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Thành phố cũng phối hợp với các đơn vị đưa đoạn cuối của đường cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (mở rộng)… để tăng cường kết nối với Sân bay Long Thành.

Kỳ vọng nội lực phát triển

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển rất quan trọng để có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong những năm tới, khi hàng loạt những công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia đang dần hình thành và đưa vào khai thác. Điển hình như Sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác chính thức vào cuối năm nay cùng với hàng loạt các dự án giao thông kết nối. Nút thắt quan trọng, quyết định tiến độ các dự án hạ tầng là công tác giải phóng mặt bằng đã được khơi thông cũng được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Nai có đột phá về hạ tầng giao thông, một huyết mạch quan trọng của nền kinh tế.

Đường 25B kết nối với đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện đoạn cuối.

Ông Huỳnh Văn Tạo, một người dân sinh sống lâu năm ở xã Đại Phước bày tỏ: “Tôi đã sống ở vùng đất này hơn nửa thế kỷ và chưa khi nào chứng kiến những chuyển biến lớn về hạ tầng như vậy. Những con đường cao tốc, những cây cầu mới được nhanh chóng xây dựng, xe cộ đi lại tấp nập kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây. Người dân đặc biệt vui mừng khi cây cầu Cát Lái vốn "nằm trên giấy" hơn 20 năm nay đã chính thức khởi công kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh thay cho những chuyến phà ngày đêm ồn ào, thường xuyên kẹt xe”.

Ở góc nhìn của nhà đầu tư, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings cho biết: Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 khu công nghiệp (KCN) thế hệ mới là: KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành với quy mô giai đoạn 1 mỗi khu 1 ngàn hécta. Sau khi khởi động vào năm 2025, tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao.

Trong chuyến thăm của lãnh đạo Thành ủy đến KCN Long Đức (xã Bình An) mới đây, ông Ishii Hiroyuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Long Đức đã bày tỏ sự tin tưởng vào những triển vọng phát triển mới của thành phố. Do đó, doanh nghiệp đang triển khai nhanh KCN Long Đức 3 đóng tại xã Bình An và phường Long Thành với diện tích 244ha. Hiện KCN mới này thu hút sự quan tâm của hơn 50 nhà đầu tư và kỳ vọng sẽ thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD. Dòng vốn mà công ty mời gọi vào Đồng Nai đa số thuộc lĩnh vực công nghệ cao và có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, có thể đóng góp nhiều cho ngân sách thành phố.