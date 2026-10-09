Giá vàng hôm nay (9-10): Tiếp tục đi ngang

Giá vàng miếng trong nước hôm nay (9-10): Giá vàng miếng ở các thương hiệu đi ngang trong 24 giờ qua

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Theo ghi nhận vào sáng nay (9-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở tất cả các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4,132.3 USD/ounce (tương đương 130,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0.47% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 19.33 USD/Ounce

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng nhích tăng vào ngày thứ Năm, sau khi chạm mức đáy của 2 tháng trong phiên trước đó, khi kết quả khả quan của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giúp lợi suất đảo chiều hạ nhiệt từ các mức đỉnh buổi sáng, trong khi đợt tăng vọt của giá dầu tiếp tục duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Fed thắt chặt chính sách cuối năm trong dòng chảy của thị trường kim loại quý.

Ảnh minh họa: kitco.com

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller phát biểu vào ngày thứ Năm rằng các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể sẽ cần thiết, nhưng ông cũng lưu ý rằng có sự "linh hoạt" về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng tạm dừng vào tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đang đánh giá xác suất 17% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng định giá lên tới 81% xác suất xảy ra đợt tăng vào tháng 12.

Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không sinh lời.

Giới chuyên gia đánh giá tình hình tại Eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là rủi ro chi phối thị trường dầu mỏ và là yếu tố gây sức ép gián tiếp chính đối với vàng thông qua kênh lạm phát và lợi suất.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,063 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,127 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,744 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,811 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,748 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,815 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,532 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,537 triệu đồng/ounce (bán ra).