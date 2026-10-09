Khơi thông dòng vốn để Đà Nẵng giữ đà tăng trưởng

Hội nghị "Khơi thông dòng vốn – đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng" tổ chức ngày 8-10.

Sáng 8-10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị "Khơi thông dòng vốn – đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng". Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Dòng vốn phải có địa chỉ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 9 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%, cao nhất từ đầu năm. Du lịch, thương mại tăng khoảng 25%, thu ngân sách đã vượt dự toán năm. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đến cuối quý III, các tổ chức tín dụng đã tổ chức khoảng 750 buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, giải ngân cho vay mới 23.500 tỷ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng hơn 17%, công nghiệp và xây dựng tăng gần 9,5%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,13%. Trong khi đó, thành phố đã phê duyệt 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29 của Quốc hội và hoàn thành xử lý 206 dự án; tháo gỡ gần như toàn bộ các trường hợp theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị, đồng thời duy trì đối thoại doanh nghiệp hằng tuần.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra nghịch lý: đến cuối tháng 9, nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng hơn 10% nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng 4,45%, chưa bằng một nửa mức tăng chung của cả nước là 10,67%. "Nguồn vốn người dân và doanh nghiệp Đà Nẵng gửi vào ngân hàng đang tăng nhanh hơn dư nợ cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của chính thành phố" – đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, kinh tế thành phố đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 9 tháng tăng 10,31%. Tuy nhiên, công nghiệp tăng 8,84%, thấp hơn kịch bản 10,45%, trong khi khả năng tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo còn chậm. Đây là khu vực cần được bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất trong những tháng cuối năm. Để đạt kịch bản tăng trưởng 11,22% cả năm, quý IV GRDP phải tăng 13,6%. Thành phố cần khoảng 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý IV, trong đó nhu cầu vốn tín dụng khoảng 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoảng 19.100 tỷ đồng vốn đầu tư quý IV sẽ do khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đảm nhận. Đây cũng là khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng.

Sở Tài chính cho biết, để dòng vốn có địa chỉ cụ thể, thành phố đã xác định 28 dự án quy mô lớn khởi công trong quý IV với tổng mức đầu tư khoảng 71.900 tỷ đồng; 72 dự án đang triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 362.500 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 90%. Ngoài ra còn 49 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự kiến phát sinh nhu cầu vốn từ năm 2027.

Gỡ điểm nghẽn để vốn chảy vào nền kinh tế

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ khu vực sản xuất công nghiệp; tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng cụm công nghiệp; bảo đảm nguồn vật liệu cho các công trình; nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng thị trường và khơi thông dòng vốn đến doanh nghiệp, dự án. Trong đó, thành phố sẽ công bố danh mục dự án đủ điều kiện pháp lý, có nhu cầu vay vốn để các tổ chức tín dụng tiếp cận. Các sở, ngành có trách nhiệm xác nhận tình trạng pháp lý, nghĩa vụ tài chính đất đai của dự án theo đề nghị của tổ chức tín dụng trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 đánh giá khả năng hấp thụ vốn của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số doanh nghiệp gặp khó về thị trường đầu ra, dòng tiền, lao động, mặt bằng; trong khi một số dự án còn vướng pháp lý, nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng. Để khơi thông nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các sở, ngành xác nhận tình trạng pháp lý và nghĩa vụ tài chính trong thời hạn 7 ngày làm việc, tạo điều kiện để ngân hàng thẩm định, giải ngân vốn cho các dự án.

Ngành Ngân hàng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Trong đó, chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Cùng với đó, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đến cuối quý III, khoảng 150 buổi gặp gỡ, đối thoại đã được tổ chức; các tổ chức tín dụng giải ngân cho vay mới 23.500 tỷ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp. Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9, để tín dụng thực sự chảy vào nền kinh tế, cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý dự án, đất đai, đầu tư, xây dựng và nghĩa vụ tài chính; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và ngân hàng. Về phía doanh nghiệp, việc minh bạch tài chính, quản lý dòng tiền, chuẩn hóa hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng đầu ra, khoản phải thu, hàng tồn kho, phương án trả nợ cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các bên xác định cụ thể từng vướng mắc, giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền và có cơ chế theo dõi đến cùng sau hội nghị. Mục tiêu trước mắt là đưa khoảng 15.000 tỷ đồng tín dụng tăng thêm trong quý IV đến đúng địa chỉ, phục vụ sản xuất, kinh doanh và các dự án có khả năng tạo tăng trưởng, qua đó tạo thêm động lực để Đà Nẵng giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.