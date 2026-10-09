Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
Theo Bộ Tài chính, Quốc hội quyết nghị 35.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, gồm 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và 10.000 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Lũy kế đến hết ngày 30/9, vốn đầu tư công thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 mới giải ngân 1.488,48 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-tinh-hinh-giai-ngan-von-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-205101-205101.html