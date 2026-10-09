Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị hạt cà phê, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần đưa sản phẩm cà phê Arabica Sơn La đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.