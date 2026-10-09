Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hướng đến kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10),chiều 8/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầutư năm 2026, với chủ đề “Khánh Hòa - Kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệpphát triển”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Thương mạivà Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành… và gần 300 doanhnhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt độngtrên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hộiKhánh Hòa tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%; tổng vốn đầutư phát triển toàn xã hội hơn 101.000 tỷ đồng, tăng 33,2%; doanh thu du lịch gần68.000 tỷ đồng, tăng gần 21%; xếp thứ8/34 tỉnh, thành phố cả nước, dẫn đầu Vùng duyên hảiNam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chínhtrị và cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị vềphát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định xây dựng môi trườngkinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củadoanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt..

Ông Nguyễn Thanh Hải- Chủ tịch Hội DNT Khánh Hòa phát biểu đề xuất tại sự kiện

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh cũng thẳng thắnnhìn nhận tiến độ xử lý tại một số khâu, một số dự án chưa đạt yêu cầu; đồng thờiyêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thờitháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Về phía doanh nghiệp, tỉnh đềnghị nâng cao tính chủ động, bảo đảm năng lực và tiến độ thực hiện các cam kếtđầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Tỉnhmong muốn các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của Khánh Hòa phát triển trong mối liênkết, để những dự án lớn tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợptác xã; thu hút đầu tư đi cùng phát triển doanh nghiệp địa phương và nâng caothu nhập người lao động.

Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động,sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, nâng cao uy tín kinh doanh, chăm lo người lao độngvà thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. Về phía chính quyền,lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, với mục tiêu nhữngcuộc gặp tiếp theo ghi nhận thêm các khó khăn được giải quyết, dự án được triểnkhai và những hợp tác mới giữa các doanh nghiệp.

10 doanh nhaanh là hội viên Hội DNT Khánh Hòa được lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp đưa ra nhiềuđề xuất cụ thể. Với các dự án lớn, liên ngành, doanh nghiệp kiến nghị thực hiệntheo nguyên tắc “một đầu mối - một quy trình - một thời hạn - một kết quả”, nhằmrút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Về nguồn nhân lực, doanh nghiệp đề xuất xây dựnghệ sinh thái dịch vụ nhân lực công nghiệp, kết nối cung - cầu lao động, thu hútnhân lực ngoài tỉnh; đồng thời phát triển nhà ở, trường học và các dịch vụ thiếtyếu để người lao động gắn bó lâu dài.

Trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp kiến nghị đẩymạnh xúc tiến quốc tế, mở thêm các đường bay thẳng, charter, đa dạng hóa sản phẩmvà hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã

Đáng chú ý, các đề xuất của Hội Doanh nhân trẻ tỉnhKhánh Hòa “Chương trình 100 nhà cung ứng Khánh Hòa”, tạo cơ hội để doanh nghiệpđịa phương từng bước tham gia chuỗi cung ứng của các dự án lớn.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, ông NguyễnThanh Hải nhấn mạnh các đề xuất: “Tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phươngtham gia chuỗi cung ứng của các dự án và nhà đầu tư trên địa bàn; Nắm chắc nănglực doanh nghiệp và hỗ trợ nâng năng lực từ những nhu cầu thực tế; Thúc đẩyliên kết vùng bằng những sản phẩm và hợp đồng có thể triển khai.

Chúng tôi đề xuất tập trung vào các chuỗi nông sản – chếbiến – vận chuyển – tiêu thụ; các tuyến du lịch kết nối biển và cao nguyên; hợptác cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho các cơ sở du lịch và các dự án đầu tư...”.

UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Tại hội nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI ký Bảnghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung cải thiện môi trường đầu tư,kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, mở rộng thị trường, nângcao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. VCCI cũng hỗ trợ tỉnhphân tích PCI, BPI, triển khai DDCI, tham vấn giải pháp nâng cao chất lượng điềuhành và kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nướcđến Khánh Hòa.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 doanh nghiệp, hợp tác xã và 14 doanh nhâncó thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, giải quyếtviệc làm, thực hiện nghĩa vụ tài chính và công tác an sinh xã hội.