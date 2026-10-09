KBSV chọn 3 chủ đề đầu tư quý IV, loạt cổ phiếu dầu khí và đầu tư công được gọi tên

Trong báo cáo chiến lược thị trường quý IV/2026, nhóm phân tích Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thể hiện quan điểm thận trọng hơn so với kỳ báo cáo trước, khi hạ vùng điểm hợp lý của VN-Index vào cuối năm xuống 1.800 điểm.

Mặt bằng lãi suất được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong phần còn lại của năm, trong khi các rủi ro quốc tế liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Thời điểm các yếu tố rủi ro vĩ mô cải thiện đáng kể được lùi sang năm 2027.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là một điểm hỗ trợ của thị trường. Nhóm phân tích nâng dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 lên 33%. Nếu loại trừ mức tăng đột biến từ VIC, mức tăng trưởng còn khoảng 17%. Bất động sản, nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu nằm trong nhóm dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận.

Từ bối cảnh này, ba chủ đề đầu tư được lựa chọn cho quý IV gồm căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài, tăng tốc giải ngân đầu tư công và chính sách tiền tệ hỗ trợ.

(Nguồn: KBSV).

Căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài, nhóm dầu khí hưởng lợi

Với chủ đề đầu tiên, nhóm phân tích cho rằng tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn khó đạt được một thỏa thuận toàn diện ngay trong quý IV, trong khi nguồn dự trữ xăng dầu chiến lược suy giảm và chi phí vận tải tăng lên do các tuyến đường thay thế eo biển Hormuz.

Theo kịch bản cơ sở, giá dầu Brent bình quân quý IV được dự báo ở vùng 90 - 95 USD/thùng. Mặt bằng giá dầu cao được kỳ vọng hỗ trợ một số lĩnh vực như lọc dầu, vận tải dầu khí và thăm dò khai thác.

Ba cổ phiếu tiêu biểu được nêu trong chủ đề này là PVS, PVT và PVD.

Với PVS, doanh thu năm 2026 được dự báo tăng 19% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 20,8%. Luận điểm chính đến từ nhu cầu khai thác và triển khai các chuỗi dự án khí trong nước, qua đó hỗ trợ khối lượng công việc tại các dự án điện khí và kho cảng.

PVT được dự báo ghi nhận doanh thu tăng 20,8% và lợi nhuận sau thuế tăng 45,8%. Doanh nghiệp vận tải dầu khí được hưởng lợi từ giá cước vận tải dầu thô duy trì tích cực trong bối cảnh nhu cầu bổ sung tồn kho và nhu cầu lọc dầu tại các thị trường ngoài Trung Đông tăng.

Trong khi đó, PVD được dự báo tăng 14,7% doanh thu và 10% lợi nhuận sau thuế. Nhu cầu triển khai các dự án thăm dò, khai thác trong nước và khu vực được kỳ vọng hỗ trợ giá cước cũng như kéo dài thời gian thuê giàn.

Đầu tư công tăng tốc, hạ tầng - thép - khu công nghiệp vào tầm ngắm

Chủ đề thứ hai xoay quanh tốc độ giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Nhóm phân tích ước tính tỷ lệ giải ngân cả năm 2026 có thể đạt khoảng 90% kế hoạch, cao hơn mức gần 83% của năm trước. Lũy kế đến hết tháng 9, giá trị giải ngân đạt gần 643.000 tỷ đồng, tương đương 62,9% kế hoạch và tăng 46% so với cùng kỳ.

Ngoài tiến độ giải ngân cải thiện, các thay đổi về cơ chế điều hành, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu cũng được kỳ vọng hỗ trợ tiến độ các dự án trong quý cuối năm và năm 2027.

Theo đó, cơ hội được nhìn nhận ở những doanh nghiệp trực tiếp tham gia các dự án hạ tầng hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho quá trình đầu tư.

Ở nhóm hạ tầng truyền thống, các mã được nhắc tới gồm VCG, HHV và CTD. Với bất động sản khu công nghiệp là KBC, IDC và VGC; nhóm thép có HPG; còn xây lắp điện, truyền tải và thiết bị điện gồm REE, PC1 và TV2.

Trong bảng tổng hợp các chủ đề đầu tư quý IV, bốn cổ phiếu tiêu biểu cho câu chuyện đầu tư công là HHV, HPG, PC1 và KBC.

Chính sách tiền tệ hỗ trợ ngân hàng, hạ tầng và vật liệu

Chủ đề còn lại là khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn ở mức cao.

Nhóm phân tích đánh giá NHNN vẫn còn dư địa áp dụng các biện pháp hỗ trợ trong những tháng cuối năm, dù lạm phát là yếu tố cần theo dõi. Tỷ giá được nhận định không tạo áp lực quá lớn, trong khi thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đã cải thiện so với giai đoạn đầu năm.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn trung và dài hạn vẫn lớn, thể hiện qua mặt bằng lãi suất kỳ hạn dài còn cao. Theo đó, cơ quan điều hành được kỳ vọng tiếp tục linh hoạt phân bổ hạn mức tín dụng và có thêm các biện pháp cải thiện thanh khoản trung, dài hạn.

Những nhóm được kỳ vọng hưởng lợi gồm ngân hàng, xây lắp - hạ tầng và vật liệu xây dựng.

Ở nhóm ngân hàng, lợi thế thuộc về các tổ chức có quy mô vốn lớn, khả năng tài trợ dự án và quan hệ với các chủ đầu tư lớn. TCB và LPB được nhắc tới trong phần phân tích chi tiết, trong khi bảng tổng hợp chủ đề lựa chọn TCB và CTG.

Với xây lắp - hạ tầng, các mã được đưa vào nhóm theo dõi gồm VCG, HHV và CTD. Ở nhóm vật liệu xây dựng, danh sách gồm HPG, VLB, NTP và BMP, song mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào tiến độ thực tế của từng dự án cũng như diễn biến giá nguyên vật liệu.

Như vậy, dù quan điểm chung đối với VN-Index trong quý cuối năm thận trọng hơn, cơ hội đầu tư được nhóm phân tích tập trung vào những ngành có động lực riêng tương đối rõ, từ giá dầu duy trì cao, tốc độ giải ngân đầu tư công đến chính sách hỗ trợ dòng vốn cho nền kinh tế.