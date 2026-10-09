Vì sao Vingroup và nhiều doanh nghiệp muốn làm phim?

KIDO tìm động lực tăng trưởng mới từ phim ảnh

Mới đây, Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) công bố mở rộng sang lĩnh vực phim ngắn, chương trình giải trí và điện ảnh thông qua công ty thành viên AIRO.

AIRO là liên doanh giữa KIDO và Yuguang Tongcheng (Trung Quốc), trong đó KIDO nắm 51% vốn. Sau giai đoạn tập trung vào TVC và livestream, AIRO đang mở rộng sang sản xuất nội dung giải trí và điện ảnh.

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT AIRO, công ty dự kiến sản xuất khoảng 200 phim ngắn ứng dụng AI trong năm 2027. Chi phí bình quân mỗi phim khoảng 10.000-20.000 USD, tương đương vài trăm triệu đồng.

Đây là mức đầu tư thấp hơn đáng kể so với phương thức sản xuất phim truyền thống, khi một tác phẩm điện ảnh có thể cần vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Việc ứng dụng AI được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian sản xuất, tiết giảm chi phí, đồng thời tạo điều kiện triển khai những ý tưởng có bối cảnh lớn, nhiều kỹ xảo hoặc đông nhân vật.

Ảnh có sử dụng AI.

Không chỉ dừng ở phim ngắn, KIDO cho biết AIRO đã tham gia đầu tư và phối hợp sản xuất một số dự án điện ảnh như Chị Chị Em Em 3, Án Mạng Karaoke và Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ.

AIRO cũng đang mở rộng sang lĩnh vực chương trình giải trí. Mới đây, công ty này công bố hợp tác với Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) thông qua việc thành lập Công ty A&M và giới thiệu dự án truyền hình Xin Chào Thứ Bảy - phiên bản Việt Nam của format Hello Saturday.

A&M dự kiến tập trung vào ba mảng chính gồm sản xuất show giải trí và concert quy mô lớn; quản lý, khai thác thương mại mạng lưới tài năng; đồng thời thương mại hóa và phân phối các sản phẩm quốc tế.

Động thái này cho thấy KIDO không đơn thuần muốn "lấn sân" sang phim ảnh mà đang thử xây dựng một mảng kinh doanh nội dung giải trí mới.

KIDO bắt tay với Yeah1 thông qua việc thành lập Công ty A&M để sản xuất dự án truyền hình. Ảnh: KIDO.

Tập đoàn KIDO vốn nổi tiếng với các thương hiệu thực phẩm như dầu ăn Tường An, kem Merino và Celano. Trong những năm gần đây, mảng dầu ăn tăng trưởng chậm lại, trong khi mảng kem đã được chuyển giao phần lớn cho Nutifood.

Vì vậy, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới là bài toán đặt ra với KIDO. Tập đoàn cũng kỳ vọng mảng giải trí và nội dung có thể trở thành "một trụ cột kinh doanh mới", dù trước mắt vẫn được phát triển tương đối độc lập với các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu.

Yeah1 đầu tư vào Short Drama

Yeah1 là một trong những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông và giải trí.

Giai đoạn 2025-2026, tập đoàn định hướng tập trung vào 3 trụ cột chính: nội dung (gồm truyền hình thực tế, chuỗi phim ngắn, short-drama và hợp tác quốc tế), hệ sinh thái nghệ sĩ, và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, phim ảnh được xem như một mảnh ghép trong chiến lược phát triển nội dung cao cấp.

Sau thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, Yeah1 đang định hướng nghiên cứu sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình chất lượng cao.

Song song đó, doanh nghiệp đầu tư vào Short Drama (phim siêu ngắn), hợp tác với MangoTV và các nhà sản xuất quốc tế để gia công phim cho thị trường Bắc Mỹ.

Thông qua những dự án này, Yeah1 kỳ vọng tiếp nhận năng lực sản xuất, xây dựng hệ thống vận hành và từng bước mở rộng quy mô.

Yeah1 hiện khá thành công với chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió. Ảnh: Yeah1.

Vingroup đi theo hướng điện ảnh lịch sử, văn hóa

Những động thái của "ông lớn" Vingroup thời gian qua cũng cho thấy tham vọng trong mảng điện ảnh.

Hồi tháng 9/2025, HĐQT Vingroup thông qua việc tham gia góp vốn thành lập CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film. Trong báo cáo thường niên 2025, Vingroup đã đưa V-Film vào trụ cột Văn hóa, với định hướng sản xuất và phân phối phim điện ảnh, truyền hình.

Đến tháng 5/2026, Vingroup công bố chiến lược phát triển V-Film, tập trung vào phim lịch sử - văn hóa Việt Nam, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

V-Film dự kiến tham gia toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Dự án đầu tiên là series về triều Trần, mùa đầu gồm 10 tập. Theo kế hoạch được công bố, dự án dự kiến khởi quay từ tháng 7/2026 và công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12/2026.

Không dừng ở V-Film, tháng 4/2026 Vingroup còn thành lập Vinstudio, đăng ký các ngành nghề liên quan đến sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh, ghi âm, xuất bản âm nhạc, chiếu phim và quảng cáo.

Theo CEO V-Film Trần Đức Việt (hay còn được biết đến là JVeverMind), điện ảnh Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh ở mảng phim thương mại nhưng vẫn thiếu những series truyền hình chất lượng cao, được đầu tư bài bản và có quy mô đủ lớn để cạnh tranh trên các nền tảng quốc tế.

Ông cho rằng tương lai của ngành có thể nằm nhiều hơn ở streaming và OTT, khi khán giả ngày càng thay đổi cách tiếp cận nội dung.

Theo định hướng này, V-Film muốn phát triển những series nhiều mùa với chất lượng hình ảnh tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khai thác khoảng trống liên quan đến các câu chuyện lịch sử và văn hóa Việt Nam trên các nền tảng toàn cầu.

V-Film gia nhập mảng phim ảnh với khởi đầu là dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam. Ảnh: Vingroup.

Bamboo Airways đăng ký thêm ngành nghề phim ảnh

Bamboo Airways cũng bước chân vào "sân chơi" phim ảnh. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 30/9/2026, Bamboo Airways bổ sung ngành nghề liên quan đến hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình.

Động thái này gây chú ý bởi Bamboo Airways là hãng hàng không thương mại và đang trong quá trình tái cấu trúc.

Việc bổ sung ngành nghề chưa đồng nghĩa Bamboo Airways đã đầu tư hay triển khai một dự án điện ảnh cụ thể. Tuy nhiên, đây vẫn là một dấu hiệu cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động ngành nghề của doanh nghiệp này.

Vì sao phim ngắn trở thành "miếng bánh" mới?

Điểm chung trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp kể trên là sự xuất hiện của phim ngắn, AI và nền tảng số.

Khác với phim điện ảnh truyền thống thường cần vốn lớn, thời gian sản xuất dài và phụ thuộc vào hệ thống rạp, short drama hay micro drama có thể được sản xuất nhanh hơn, chi phí thấp hơn và phân phối trực tiếp đến người dùng thông qua điện thoại.

Các tập phim chỉ kéo dài từ một đến vài phút, liên tục tạo nút thắt và có thể xem mọi lúc đang phù hợp với thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng mạng xã hội.

Quy mô thị trường cũng đang mở rộng nhanh. Theo thống kê từ hãng tư vấn Deloitte (Anh), doanh thu toàn cầu từ phim ngắn dạng ứng dụng đạt khoảng 3,8 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng gấp đôi lên khoảng 7,8 tỷ USD trong năm nay.

AI càng làm thay đổi bài toán chi phí và tốc độ sản xuất. Theo Channel News Asia, trong tổng số khoảng 128.000 phim ngắn phát hành tại Trung Quốc trong quý I năm nay, 95% được tạo ra bằng AI, tương đương khoảng 121.600 tác phẩm.

Tờ Financial Times cũng cho biết đến tháng 5/2026, có tới 89/100 phim ngắn thịnh hành nhất trên Mạng xã hội Douyin là sản phẩm sử dụng AI.

Phim ngắn AI đang tạo nhiều sức hút tại thị trường Trung Quốc.

Từ một dòng nội dung ngách, phim ngắn đang nhanh chóng trở thành một thị trường giải trí quy mô lớn. Theo Sensor Tower, sự phổ biến của định dạng này đang mở rộng trên nhiều thị trường và thu hút ngày càng nhiều người dùng.

Với các doanh nghiệp niêm yết, sức hấp dẫn của ngành phim vì thế không chỉ nằm ở doanh thu thuần. Đó còn là khả năng sở hữu IP (tài sản trí tuệ), phát triển nghệ sĩ, khai thác quảng cáo, thương mại hóa nội dung, phân phối trên nền tảng số và mở rộng sang thị trường quốc tế.