Xu hướng chứng khoán 9/10: Bất động sản, ngân hàng kéo VN-Index đi xuống

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) giảm 0,82%, đánh mất mốc 1.750 điểm: VN-Index đóng cửa tại 1.738,97 điểm, giảm 0,82%, chịu áp lực từ các nhóm bất động sản (-1,02%), ngân hàng (-1,15%) và dịch vụ tài chính (-2,52%). Trong khi đó, dầu khí (+2,16%) và bảo hiểm (+1,35%) đi ngược xu hướng, góp phần nâng đỡ thị trường. HNX-Index giảm 1,39% xuống 256,22 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,16% lên 125,49 điểm.

Giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 14.923 tỷ đồng, giảm 2% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 12% so với bình quân một tháng. Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá lần lượt đạt 32,9% trên HOSE, 40,1% trên HNX và 40,1% trên UPCoM, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng phòng thủ của nhà đầu tư.

Nhóm bất động sản lấy đi khoảng 7,22 điểm, ngân hàng lấy đi 6,92 điểm và dịch vụ tài chính lấy đi 2,31 điểm của VN-Index. Áp lực bán tại nhóm Vingroup cùng các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán khiến chỉ số tiếp tục suy yếu.

Các mã giảm đáng chú ý gồm VHM (-3,38%), VIC (-0,87%), LPB (-3,21%), BID (-1,74%), TCB (-1,24%), SHB (-2,50%) và VIX (-3,42%).

Ngược chiều bất động sản, nhóm cổ phiếu dầu khí đóng góp khoảng 2,63 điểm cho VN-Index, với thanh khoản tăng 46% so với bình quân tuần. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển có chọn lọc sang những nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận và động lực tăng trưởng riêng. Các cổ phiếu dẫn dắt đà tăng gồm GAS (+4,59%), PLX (+3,87%), PVT (+2,82%) và BSR (+0,79%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung vào nhóm ngân hàng và tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 448 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng HOSE ghi nhận giá trị bán ròng 446 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng, với giá trị bán ròng khoảng 301 tỷ đồng, và nhóm tài chính, khoảng 89 tỷ đồng. TCB bị bán ròng mạnh nhất với 153 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (118 tỷ đồng), PNJ (116 tỷ đồng), VHM (62 tỷ đồng) và VIX (48 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung mua ròng PLX (91 tỷ đồng), VIC (66 tỷ đồng), PVT (62 tỷ đồng), STB (56 tỷ đồng) và MSN (32 tỷ đồng).

Diễn biến VN-Index phiên 9/10. Nguồn: Yuanta Việt Nam.

Theo Yuanta Việt Nam, VN-Index đảo chiều từ trạng thái hồi phục sang giảm điểm và đóng cửa tại mức thấp nhất phiên, cho thấy lực cầu còn yếu, chưa đủ sức hấp thụ áp lực bán trong bối cảnh triển vọng thị trường kém tích cực. Việc các nhóm ngành dẫn dắt trong nửa đầu phiên như dầu khí, cao su và bán lẻ thu hẹp đà tăng về cuối phiên cũng phản ánh áp lực chốt lời gia tăng.

Những diễn biến này củng cố rủi ro duy trì đà giảm trong phiên giao dịch tiếp theo, đặc biệt khi các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về lực cầu bắt đáy. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Theo Yuanta, nhà đầu tư nên theo dõi cơ hội giải ngân tại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối tốt và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, bao gồm bán lẻ (MWG, FRT), cao su (DPR, GVR, TRC), tiêu dùng (MCH, VNM, TLG), dầu khí (BSR, PVT, PVS) và ngân hàng (VPB, HDB).

Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi các cổ phiếu riêng lẻ xuất hiện điểm mua ngắn hạn với mức giá vốn hợp lý, đồng thời thị trường ghi nhận lực cầu ổn định quanh vùng 1.720 điểm.

Trong trường hợp VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này, nhà đầu tư có thể chờ đợi mức chiết khấu hấp dẫn hơn quanh vùng 1.670 điểm trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng.

Trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nên được duy trì quanh mức 30%, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế giải ngân sớm khi xu hướng thị trường chưa có tín hiệu cải thiện rõ ràng.