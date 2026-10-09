Xây lắp 1 Petrolimex (PCC) bị thu giữ tài sản giữa đợt chào bán cổ phiếu giá 89.800 đồng

Chào bán cổ phiếu giá cao gấp 2,6 lần thị giá

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 Petrolimex (mã chứng khoán: PCC) vừa công bố phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng gần 3,5 triệu đơn vị. Điểm thu hút sự chú ý lớn nhất trong kế hoạch huy động vốn này là mức giá khởi điểm được công ty đưa ra lên tới 89.800 đồng cho mỗi cổ phiếu.

So sánh với dữ liệu giao dịch trên sàn chứng khoán, mức giá phát hành này đang cao gấp 2,6 lần so với thị giá của cổ phiếu PCC chốt phiên ngày 08/10. Nếu phân phối thành công toàn bộ theo mức giá khởi điểm, Xây lắp 1 Petrolimex dự kiến thu về tối thiểu hơn 314 tỷ đồng. Phương thức phân phối sẽ được thực hiện thông qua hình thức bán đấu giá công khai thông thường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX.

Thời gian đăng ký mua và nhận tiền thanh toán mua cổ phiếu dự kiến được triển khai ngay trong quý 4 năm 2026. Nếu đợt phát hành hoàn tất trọn vẹn, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng từ 11,5 triệu đơn vị lên mốc 15 triệu đơn vị. Quy mô vốn điều lệ tương ứng sẽ được nâng từ 115 tỷ đồng lên ngưỡng 150 tỷ đồng.

Agribank thu giữ tài sản đảm bảo tại Đà Lạt

Ngay giữa lúc kế hoạch huy động vốn đang được chuẩn bị, Xây lắp 1 Petrolimex lại tiếp nhận thông báo xử lý tài sản từ phía đối tác tín dụng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh 10 vừa phát đi thông báo chính thức về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của doanh nghiệp này để xử lý và thu hồi các khoản nợ tồn đọng.

Căn cứ theo thông báo ban hành ngày 05/10/2026, khối tài sản bị ngân hàng tiến hành thu giữ là công trình xây dựng Trung tâm Siêu thị Đà Lạt. Dự án này tọa lạc tại thửa đất số 233, tờ bản đồ số 13 có địa chỉ từ số 135 đến 145 đường Phan Đình Phùng, nay thuộc phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tài sản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Xây lắp 1 Petrolimex.

Hồ sơ tài sản cho thấy công trình Trung tâm Siêu thị Đà Lạt có diện tích xây dựng gần 1.570 mét vuông với tổng diện tích sàn công tác lên tới gần 11.407 mét vuông. Khu vực đất gắn liền với công trình có diện tích 1.824 mét vuông, mang hình thức sử dụng riêng cho mục đích đất thương mại và dịch vụ. Nguồn gốc khu đất là do Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm với thời hạn sử dụng kéo dài đến ngày 14/04/2054.

Quá trình tổ chức thu giữ khối tài sản này dự kiến sẽ chính thức bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 20/10/2026 để xử lý thu hồi khoản nợ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Về kế hoạch hoạt động chung cho năm 2026, Xây lắp 1 Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, đi kèm tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ở mức 15%.