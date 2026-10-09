Đại gia kho bãi BW Industrial đặt mục tiêu IPO năm 2027, rục rịch đón vốn tỷ USD

Đẩy nhanh tiến độ IPO và rục rịch đón dòng vốn mới

Theo thông tin từ Nikkei Asia, BW Industrial đang đặt mục tiêu chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam vào năm 2027. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2018 dưới hình thức liên doanh giữa quỹ đầu tư tư nhân Warburg Pincus và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, mã chứng khoán: BCM). Dù từng cân nhắc việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước từ năm 2024, các nguồn tin hiện vẫn chưa tiết lộ chính xác khối lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp dự kiến phát hành.

Động lực thúc đẩy quá trình chuẩn bị IPO của doanh nghiệp ngày càng rõ nét thông qua các hoạt động huy động vốn trước thềm lên sàn. Nikkei Asia tiết lộ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) đang xem xét rót khoản đầu tư trị giá 50 triệu USD vào BW Industrial. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được ngân hàng này đưa ra trong tháng 10 năm nay. Trước đó, vào tháng 1, công ty cũng đã công bố một thỏa thuận hợp tác trị giá 120 triệu USD với một nhà đầu tư tổ chức toàn cầu chưa tiết lộ danh tính. Dòng vốn hợp tác này được định hướng tập trung vào ba dự án tại Việt Nam để phục vụ tệp khách hàng hoạt động trong lĩnh vực điện tử, ô tô và một số ngành công nghiệp khác. Các chuyên gia nhận định, hoạt động tuyển dụng nhân sự chuyên trách phục vụ IPO kết hợp cùng khả năng tiếp nhận dòng vốn lớn từ AIIB cho thấy công tác chuẩn bị niêm yết đang được tiến hành ráo riết.

Nếu thực hiện IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, BW Industrial có cơ hội tiếp cận một lượng lớn nhà đầu tư ngoại, đặc biệt sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng. Nhận định về kế hoạch này, ông Craig Martin, Chủ tịch quỹ Dynam Capital đánh giá cổ phiếu BW sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho nhóm ngành bất động sản công nghiệp, mang lại cơ hội đầu tư trực tiếp vào câu chuyện tăng trưởng "Made-in-Vietnam". Tuy nhiên, sức hút thực tế của đợt IPO sẽ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh thị trường và các lựa chọn đầu tư sẵn có. Trong khi các quỹ đầu tư tổ chức và công ty bảo hiểm có thể đánh giá cao cổ phiếu BW nhờ tính ổn định, tệp nhà đầu tư cá nhân thường ưu tiên các mã chứng khoán có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.

Hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất và đa dạng hóa chuỗi cung ứng

BW Industrial hiện là một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam, tập trung chuyên sâu vào mảng cho thuê nhà xưởng xây sẵn và hệ thống kho bãi. Dữ liệu công bố trên website cho thấy doanh nghiệp đang quản lý tổng tài sản trị giá khoảng 3,9 tỷ USD. Quỹ đất công nghiệp của công ty đã vượt 10 triệu mét vuông, phân bổ qua 61 dự án tại 10 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, tổng diện tích sàn đã hoàn thiện đạt khoảng 4,4 triệu mét vuông và 1,8 triệu mét vuông đang trong quá trình xây dựng. Công ty hiện do ông Li Ting (Lance Li) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Mô hình nhà xưởng xây sẵn của BW Industrial đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà sản xuất quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm không gian chi phí thấp và ưu đãi thuế nhằm hiện thực hóa chiến lược "Trung Quốc + 1". Sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử và sản xuất thiết bị điện tử đã mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Bên cạnh các công ty công nghệ, BW còn cung cấp không gian lưu trữ hàng hóa cho các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn như Shopee và 7-Eleven. Thống kê từ doanh nghiệp chỉ ra rằng, nhóm khách thuê đến từ khu vực Đại Trung Hoa có diện tích thuê trung bình đạt 6.200 mét vuông, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 5.200 mét vuông của toàn bộ khách hàng.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Tổng Giám đốc Lance Li từng nhận định vào năm 2025 rằng sự phát triển sản xuất tại Việt Nam được chắp cánh bởi quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng và xu hướng giảm sự phụ thuộc vào mô hình trung chuyển. Khi biểu thuế quan quốc tế tái định hình các tuyến thương mại, dự báo sẽ có thêm nhiều chuỗi cung ứng liên quan đến Trung Quốc dịch chuyển trực tiếp sang Việt Nam trong thập kỷ tới. Tính đến hết năm ngoái, doanh nghiệp đã cho thuê thành công 4 triệu mét vuông diện tích kho bãi cho 470 đối tác, trong đó khách hàng nước ngoài chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 90%. Bức tranh cổ đông của doanh nghiệp cũng có sự đồng hành của ESR, một trong những nhà quản lý logistics lớn nhất châu Á, hiện đang nắm giữ 10,4% cổ phần tại BW và cùng tham gia phát triển một số dự án trọng điểm.